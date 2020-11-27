反水交社文化園區設圍籬 台南連署居民超過3千人

台南市文化局基於安全、人力等考量，要在水交社文化園區古蹟區設圍籬，遭到居民反彈，已有3千多人連署反對。文化局今天與居民代表溝通，居民依然堅持，與會民代也認為圍籬不能與治安畫上等號，要求能有顧及治安、便民的更好辦法。局長葉澤山表示，會再實地勘察並全面檢討，提出更好的規畫。

水交社文化園區早期為水交社眷村，後來眷村拆除，經市府與居民共同努力，爭取將水交社設為文化園區，水交社文化園區近5公頃，分為公園區與古蹟區，其中古蹟區保留具價值的日式宿舍，經整修後設為展館，並有收費。

因古蹟區是開放式，文化局基於古蹟保護、安全、人力等考量，規畫設置圍籬並已發包，因事先未和居民構通，居民獲知後大表反對，認為文化園區就是家旁的公園，是他們休閒運動場所，設圍籬將影響他們的休閒自由，而且破壞景觀，連署反對設置圍籬，到目前已有3千多名居民連署反對設置。

日前市長黃偉哲、文化局長葉澤山與居民代表溝通，居民有條件同意設置，但要求必須加強園區夜間燈光，以及方便居民進出。今天文化局到園區旁的「世界花園」社區與附近居民代表協商，居民仍反對設置圍籬，若非設置圍籬不可，也不能全設，要求部分空間讓居民自由進出。

市議員王家貞、林美燕、蔡淑惠、呂維胤也與會，她們都認為，園區安全不一定要圍籬，圍籬反而破壞水交社景觀，建議可搭配或改設置電子圍籬。