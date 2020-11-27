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綠能再出擊！ 台南學校增置13座光電球場、停車場
台南市長黃偉積極推動在校園設置設置太陽光電，繼108年度由大同公司承攬校園屋頂設置太陽光電後，新學年度再完成13校太陽光電球場、停車場的標租案，總設置容量將達7925峰瓩。
台南市教育局表示，已完成太陽光電標租案的13所學校為金城、西港、安順、歸仁、崇明國中，以及玉豐、崇學、崑山、隆田、東區復興國小、新南、長興、南區新興國小。全部標案總計基本設置容量為7925峰瓩，每一峰瓩可產生3至5度的電；地面型光電設施回饋金最高為4.5%，而屋頂型光電設施回饋金最高為16.8%。
黃偉哲表示，學校設置太陽光電設施，由廠商針對學校需求場域，依學校校舍屋頂、運動場、停車場、通廊等空間，因地制宜規畫設計適合學校的光電設施，再由學校組成專業的評選小組，綜合投標廠商各項條件，評選出最優勝廠商，相關過程謹慎且能切合學校需求。
教育局長鄭新輝表示，教育局秉持「好，還要更好」的決心，希望能排除廠商投資障礙，持續藉由廠商出資興建太陽光電球場、停車場，讓學生在雨天或豔陽天都能有舒適的運動及活動空間，達成市府、學校與廠商的三贏。校園屋頂設置太陽光電的回饋金，全數分配給學校，挹注教育資源，也推動能源教育，嘉惠學生。
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