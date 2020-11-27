南市推秋冬暖心小語 鼓勵學生勇敢面對心理壓力

隨著秋冬時節到來，對於學童的身心健康照護，除應小心空氣汙染、防治流行性感冒及腸病毒的散播，個人心理健康層面也很重要。南市教育局結合民德國中美術班學生的繪圖，配合溫馨話語，製作溫馨小語系列圖卡，每日叮嚀學生，照護學生身心健康，打造溫馨學習環境。

南市教育局長鄭新輝表示，「秋冬暖心小語」專案是為了幫孩子打氣，透過每日1則溫馨話語，讓孩子感受到溫暖，陪伴他們度過內心的低潮，也感謝民德國中美術班手工繪出30則溫馨小語圖卡。未來將請學校每日在明顯或適當位置張貼1則，適時提醒孩子，亦可透過老師班級宣導或張貼聯絡簿等方式使用，共同陪伴孩子度過內心低潮。

在心理健康機制部分，除每年度9至10月期間配合全市心理健康月活動由各校加強宣導外，並在每學期進行心理健康問卷，主動掌握高風險學生，以便及早發現並協助輔導，期能減少憾事發生。

在強化校園輔導機制部分，目前全市279所學校有專任輔導教師196名、兼任輔導教師300名，協助校園內發展性輔導工作推動及高關懷個案的陪伴與關心，同時設有學生輔導諮商中心作為校園輔導工作的專業支持單位，配置專業心理師及社工師與學校共同合作建構完整輔導機制。