雲林茂谷柑農苦惱裂果嚴重 張麗善邀專家勘災想辦法

雲林縣茂谷柑種植面積410.82公頃，縣府農業處接獲農民反映，今年9至10月茂谷柑遇旱災，造成裂果及落果受損嚴重，縣長張麗善今率農業處人員，並邀集台南區農改場、農業試驗所嘉義分所、農糧署中區分署等專家進園勘災；農改場指出，茂谷柑近五年均產量每公頃1萬9000公斤，今天至各園區普查進行單位面積產量查估及換算，若樹上著果量在均值20%以下即符合天然災害現金救助標準。

雲林縣茂谷柑主要產區包括古坑鄉約222.83公頃、斗六市約126.62公頃最大宗，農業處長魏勝德表示，柑橘類以一年收穫為主，在開花結果需水量很高，但今年茂谷柑在9、10月成果過程中受乾旱影響，導致出現2成裂果及落果情形。

洪姓農民面露無奈地表示，茂谷柑皮薄，遇上天候異常，一下雨、一下乾旱，「雨水不平衡」易造成裂果，他所種植的七分地往年可收成4萬斤，落果嚴重預估最多只能收成2萬斤左右，產量掉了一半。

台南區農改場副研究員張汶肇指出，今天農業試驗所嘉義分所、農糧署中區分署等單位組成會勘小組，會以果園內植株上的留果數，回推單位面積產量，與近五年平均產量相較是否有增減情形作為判斷依據，調查報告出爐後即會評估是否符合救助標準，若達門檻將由縣府農業處函報農委會辦理救助。

張汶肇表示，茂谷柑是需水量大的品種，大部分園區應都設有完善水源及施灌設施，加上茂谷柑需疏果，近年來果實愈大、市場售價愈好，建議農民可設想透過疏果、水分管理、草生栽培等方式栽種，對土壤定性將有很大幫助。