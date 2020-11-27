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雲林茂谷柑農苦惱裂果嚴重 張麗善邀專家勘災想辦法

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左一）、古坑鄉長沈勝騰（左二）、斗六市長林聖爵（中）、斗六市農會總幹事張喬復（右二）等人今天邀專家至茂谷柑園勘災。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左一）、古坑鄉長沈勝騰（左二）、斗六市長林聖爵（中）、斗六市農會總幹事張喬復（右二）等人今天邀專家至茂谷柑園勘災。記者陳苡葳／攝影

雲林縣茂谷柑種植面積410.82公頃，縣府農業處接獲農民反映，今年9至10月茂谷柑遇旱災，造成裂果及落果受損嚴重，縣長張麗善今率農業處人員，並邀集台南區農改場、農業試驗所嘉義分所、農糧署中區分署等專家進園勘災；農改場指出，茂谷柑近五年均產量每公頃1萬9000公斤，今天至各園區普查進行單位面積產量查估及換算，若樹上著果量在均值20%以下即符合天然災害現金救助標準。

雲林縣茂谷柑主要產區包括古坑鄉約222.83公頃、斗六市約126.62公頃最大宗，農業處長魏勝德表示，柑橘類以一年收穫為主，在開花結果需水量很高，但今年茂谷柑在9、10月成果過程中受乾旱影響，導致出現2成裂果及落果情形。

洪姓農民面露無奈地表示，茂谷柑皮薄，遇上天候異常，一下雨、一下乾旱，「雨水不平衡」易造成裂果，他所種植的七分地往年可收成4萬斤，落果嚴重預估最多只能收成2萬斤左右，產量掉了一半。

台南區農改場副研究員張汶肇指出，今天農業試驗所嘉義分所、農糧署中區分署等單位組成會勘小組，會以果園內植株上的留果數，回推單位面積產量，與近五年平均產量相較是否有增減情形作為判斷依據，調查報告出爐後即會評估是否符合救助標準，若達門檻將由縣府農業處函報農委會辦理救助。

張汶肇表示，茂谷柑是需水量大的品種，大部分園區應都設有完善水源及施灌設施，加上茂谷柑需疏果，近年來果實愈大、市場售價愈好，建議農民可設想透過疏果、水分管理、草生栽培等方式栽種，對土壤定性將有很大幫助。

此外，魏勝德說，柳丁也因為乾旱影響小果較多，中央已啟動柳丁收購加工，有11家廠商登記，農糧署核定5000噸，預計收購3500噸，縣府持續媒合廠商及農民未上市前先行收購小果、加工處理。

雲林斗六洪姓茂谷柑農種植七分地茂谷柑，今年落果嚴重，預估產量比往年掉了一半。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六洪姓茂谷柑農種植七分地茂谷柑，今年落果嚴重，預估產量比往年掉了一半。記者陳苡葳／攝影
台南區農改場、農業試驗所嘉義分所、農糧署中區分署等今天組成會勘小組，前往古坑及斗六地區茂谷柑園統計災損，調查報告預計下午出爐，即能評估是否符合救助標準。記者陳苡葳／攝影
台南區農改場、農業試驗所嘉義分所、農糧署中區分署等今天組成會勘小組，前往古坑及斗六地區茂谷柑園統計災損，調查報告預計下午出爐，即能評估是否符合救助標準。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今率農業處人員、斗六市長林聖爵（左三）、古坑鄉長沈勝騰（左一）及台南區農改場、農業試驗所嘉義分所、農糧署中區分署等專家至茂谷柑園勘災。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今率農業處人員、斗六市長林聖爵（左三）、古坑鄉長沈勝騰（左一）及台南區農改場、農業試驗所嘉義分所、農糧署中區分署等專家至茂谷柑園勘災。記者陳苡葳／攝影

農民 農改場 農糧署

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