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大新營嘉年華28、29日登場 封路停車看這裡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
大新營區嘉年華會明天展開進行封路。圖／新營區公所提供
大新營區嘉年華會明天展開進行封路。圖／新營區公所提供

台南市經濟發展局與新營區公所主辦「大新營嘉年華」邁入第十年，11月28日至29日二天在新營區民權路區段（自三民路口起至民治路口）舉辦。

新營區公所27日已在民權路佈置中，28、29兩日會封路，汽車一律不得進入，請民眾多利用周邊停車場，分別有民治市政中心後方員工停車場、南瀛綠都心公園地下停車場（收費）、署立新營醫院停車場（收費）、南新國中校門口廣場、停二停車場等。防疫期間進入會場請保持社交距離，或全程配戴口罩。

11月28至29日兩天來新營大力消費一番，現場也有「臺南好禮月月抽」發票登錄活動的攤位，只要在臺南市內任一家商店內，憑單筆消費滿200元發票並在活動官網登錄後，就能獲得一組抽獎序號，單筆發票最多可獲100組抽獎序號，就有機會抽到輕豪宅及汽車。

今年活動主題依然有「大台南百家店家特色商品展售」、「新營店家歡樂GO」、「公益競標愛心義賣」、「防災宣導闖關遊戲」、「街頭實境秀」、「摸彩券加值送」、「你消費我優惠」、「草地DIY教室」及「新營人來讚聲2.0」等九大主題活動。

大新營嘉年華目標吸引超過4.5萬人次到訪，與促進約2200萬商機。

大新營區嘉年華會明天展開進行封路。圖／新營區公所提供
大新營區嘉年華會明天展開進行封路。圖／新營區公所提供
大新營區嘉年華會明天展開進行封路。圖／新營區公所提供
大新營區嘉年華會明天展開進行封路。圖／新營區公所提供
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大新營區嘉年華會明天展開進行封路。圖／新營區公所提供

停車場 發票 臺南

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