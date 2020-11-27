台南城市暨貴人散步音樂節 海外嘉賓訪台交流

「2020年台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」今晚起至29日在台南市7處場館舉行，共有72組演出樂團，9場產業論壇，除了本土表演團隊外，也有海外音樂人特地前來交流。

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，在業界素有「產業紅娘」之稱的貴人散步音樂節，今年繼續攜手台南城市音樂節在台南舉辦為期3天的音樂盛會，雖在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響下，無法如往年邀請20組以上海外樂團與國際嘉賓到場參與，但仍以不同形式推動國際產業交流。

郭貞慧表示，今年的現場表演以本土獨立樂團與音樂工作者為主，但仍有2名分別來自英國與荷蘭的專業音樂人親自來台，2人在經歷10多個小時飛行及14天隔離期，確認採檢為陰性後，確認可參與今年活動。

她說，因應疫情，貴人散步首度打破時間與空間的限制，嚴選來自世界各地的國際夥伴與海外樂團，共11國、超過40組演出者，跨越時區參與線上表演，並選在台南最古老戲院之一的全美戲院B廳無時差放映，讓觀眾一秒航行至世界各地看團。

郭貞慧指出，主辦單位也正籌備音樂節後的線上播放影片，除了推廣台灣音樂人外，更是一場海內外音樂產業人士的國際聯誼時間，邀請業界人士分享自己的共創想法，讓更多合作藉此展開，發光台灣音樂產業。