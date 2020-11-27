嘉義市YouBike 2.0開始設站 預定12月中旬營運

嘉義市YouBike 2.0日前簽約，市府交通處與微笑單車公司，25日開始安柱設站，至昨日已完成文化公園、世賢八德站(自由路)、金山玉山路口、嘉樂福觀光夜市、東吳高職附設幼兒園、彰銀嘉義分行等6站安柱，預定12月中旬完成40處場站、270輛車布建後營運，收費標準、嘉義市優惠方案營運前公告。

市府交通處指出，公共自行車設站將以火車站、公車站及停車場等交通場站、機關學校、景點等為主，場站位置規劃則以腹地較大的人行空間、廣場及街廓為挑選原則，第一階段已會勘可設置的站點共計37站，初步規畫東區18站、西區19站。

主要包括嘉義火車站及後站、嘉北車站共設置3站；公車站(含機關、醫院)周邊共設置16站；景點設置7站，納入中央噴水池、檜意森活村、嘉樂福觀光夜市、文化公園等區域；學校設置9站；停車場周邊則規劃設置2站。

交通處說明，YouBike 2.0系統與1.0大不同，優點包含：配有車機，可使用電子票證或手機APP掃描QR Code、車柱增設快速、多元支付、免保管鑰匙臨停鎖車等。全市公共自行車目標建置至少50處場站，提供750台車營運。

各縣市YouBike收費標準，騎乘4小時內每30分鐘10元，4至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元。嘉義市前30分鐘優惠補貼，預計12月中營運前公布。