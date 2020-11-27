聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／逐鹿分享節下周末登場 近距離接觸梅花鹿超療癒

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
鄒族逐鹿分享節下周末登場。圖／逐鹿社區合作社提供
鄒族逐鹿分享節下周末登場。圖／逐鹿社區合作社提供

阿里山鄒族祭典「逐鹿分享節」將於12月5日至6日於嘉義縣番路鄉逐鹿部落盛大登場，除了祭典儀式外，還有鄒族舞團、原鄉特產及手作藝術家展售市集、搗麻糬、逐鹿分享晚會等活動，歡迎闔家大小共同參與。

其中最吸睛的莫過於梅花鹿園導覽生態體驗，遊客除了近距離接觸梅花鹿，一旁還有導覽員解說鄒族跟梅花鹿之間的源源。

另，逐鹿分享節特產及手作市集共有20個攤位，販賣原鄉山豬肉、獵人包等，一旁還有來自阿里山部落的舞團，演繹鄒族特色舞蹈，結合當地特有元素，帶給民眾極具原鄉特色的體驗。

逐鹿社區合作社公關潘怡君表示，原本生活在山區的鄒族人，在八八風災後，家園傾頹，山上八個部落居民紛紛移遷至番路鄉逐鹿部落，將原本就有技藝帶下山，重新適應不同的生活環境，希望能藉此活動，打開逐鹿部落知名度，推廣地方觀光產業，並且透過娛樂的方式吸引觀眾對此場域重新聚焦。

潘怡君說，鄒族人喜歡與他人分享喜悅，逐鹿分享節希望能將傳統鄒族文化傳承下去，並透過創新的方式，讓逐鹿成為藝術之村，展現新的生命力；歡迎民眾共襄盛舉，體驗各項精彩活動，在原鄉部落裡，放慢腳步，好好享受視覺、聽覺與味覺的豐盛慶典。

預約可撥打逐鹿社區合作社電話05-2590089或上臉書搜尋「阿里山逐鹿部落」。

鄒族部落傳統活動「搗麻糬」可以在逐鹿分享節中體驗到。圖／逐鹿社區合作社提供
鄒族部落傳統活動「搗麻糬」可以在逐鹿分享節中體驗到。圖／逐鹿社區合作社提供

鄒族 阿里山 梅花

延伸閱讀

賽夏族巴斯達隘登場 一連3天在向天湖祭場進行祭儀

石門婚紗廣場海邊梅花鹿 沒掛耳標疑是野生

影／石門白沙灣梅花鹿困海邊 北海岸2個月第三次現蹤

嘉義逐鹿梅花鹿復育園區恢復開放 禁止旅客餵食

相關新聞

龍崎光節-空山祭 今年收費惹議

台南市府文化局去年舉辦「龍崎光節-空山祭」造成全台轟動，文化局宣布今年參觀首度收費，引發龍崎牛埔里前里長陳永和等人不滿質...

影／逐鹿分享節下周末登場 近距離接觸梅花鹿超療癒

阿里山鄒族祭典「逐鹿分享節」將於12月5日至6日於嘉義縣番路鄉逐鹿部落盛大登場，除了祭典儀式外，還有鄒族舞團、原鄉特產及...

雲林花生黑臭多 專家：別見雨就覆蓋

雲林縣二期花生進入採收尾聲，價格雖漸回穩，但有不少18號品種花生腐爛發芽賣不出去，農民欲哭無淚，農委會將啟動收購次級品以...

荷美聲歌手馬丁再訪台南 用歌聲撫慰市民

去年台南耶誕跨年活動中，由荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯演唱著名歌曲「You Raise Me Up」，受到廣大市民喜愛，今年...

官民有共識 嘉市百年東市場老問題解套

嘉義市東公有零售市場是知名觀光市場，因是百年老市場建物老舊，有排煙不良、悶熱、髒亂和廁所設備不足等問題，市議員戴寧認為市...

嘉縣青年移居雇用獎助 明年啟動

嘉義縣人口跌破50萬人，縣長翁章梁提出吸引青年返鄉定居就業施政目標，新成立勞工暨青年發展處，參照屏東縣提出移居雇用獎助就...

影／科技執法揪環境汙染兇手 張麗善：違者無所遁形

近來民眾頻反映雲林縣空氣品質不良，縣府除不定期、無預警聯合稽查，本月12日宣布成立環境品質監督小組，並布建固定式、機動式...

嘉義市百年東市場老問題 自治會與市府化解僵持

嘉義市東公有零售市場是知名觀光市場，因是百年老市場，產生建物老舊，有排煙不良、悶熱、髒亂和廁所設備不足等問題，市議員戴寧...

影／雲林今年花生發黑腐爛多 專家：是這兩個原因造成的

雲林縣二期花生進入採收尾聲，價格雖漸回穩，但有不少18號品種的花生腐爛發芽賣不出去，農民欲哭無淚，農委會也將啟動收購次級...

傳與「孤味」劇組有芥蒂 台南市府澄清：12月2日相見歡

以台南為主場景的國片「孤味」獲本屆金馬獎6向提名，劇中演員陳淑芳更榮獲最佳女主角殊榮，不過，現在卻傳出台南市長黃偉哲月初...

名模瑞莎嘉義博茶會直播炒熱人氣 與翁章梁揮舞彩帶

超人氣名模瑞莎下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」直播宣傳衝人氣，第1關挑戰用照片找縣長翁章梁，第2關用國語、英語、俄語說...

南市品德教育深耕有成 5校獲全國特色學校

台南市辦理品德教育深耕有成，今年全國有21所國小獲得品德教育特色學校，台南有5校獲得，下月17日將接受教育部表揚。教育局...

熱門新聞

台中捷運試營運暫停！萬人試乘心得：改善這點會更好

水情更加吃緊 北彰化清晨延後1小時才供水

南一中校友團結力嚇人 籌募4千萬慶祝百年校慶

停車格又畫黃線能不能停車好猶豫？網友答案令人傻眼

宜蘭人最愛的宜蘭運動公園 陳定南基金會曝設計小巧思

全國身心障礙運動會明開幕 台東縣府管制桂林北路5小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。