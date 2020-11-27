影／逐鹿分享節下周末登場 近距離接觸梅花鹿超療癒

阿里山鄒族祭典「逐鹿分享節」將於12月5日至6日於嘉義縣番路鄉逐鹿部落盛大登場，除了祭典儀式外，還有鄒族舞團、原鄉特產及手作藝術家展售市集、搗麻糬、逐鹿分享晚會等活動，歡迎闔家大小共同參與。

其中最吸睛的莫過於梅花鹿園導覽生態體驗，遊客除了近距離接觸梅花鹿，一旁還有導覽員解說鄒族跟梅花鹿之間的源源。

另，逐鹿分享節特產及手作市集共有20個攤位，販賣原鄉山豬肉、獵人包等，一旁還有來自阿里山部落的舞團，演繹鄒族特色舞蹈，結合當地特有元素，帶給民眾極具原鄉特色的體驗。

逐鹿社區合作社公關潘怡君表示，原本生活在山區的鄒族人，在八八風災後，家園傾頹，山上八個部落居民紛紛移遷至番路鄉逐鹿部落，將原本就有技藝帶下山，重新適應不同的生活環境，希望能藉此活動，打開逐鹿部落知名度，推廣地方觀光產業，並且透過娛樂的方式吸引觀眾對此場域重新聚焦。

潘怡君說，鄒族人喜歡與他人分享喜悅，逐鹿分享節希望能將傳統鄒族文化傳承下去，並透過創新的方式，讓逐鹿成為藝術之村，展現新的生命力；歡迎民眾共襄盛舉，體驗各項精彩活動，在原鄉部落裡，放慢腳步，好好享受視覺、聽覺與味覺的豐盛慶典。