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影／科技執法揪環境汙染兇手 張麗善：違者無所遁形

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左四）邀雲科大環工系教授謝祝欽（左三）、郭昭吟（右四）進駐環境品質監督小組輔導列管者。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左四）邀雲科大環工系教授謝祝欽（左三）、郭昭吟（右四）進駐環境品質監督小組輔導列管者。記者陳苡葳／攝影

近來民眾頻反映雲林縣空氣品質不良，縣府除不定期、無預警聯合稽查，本月12日宣布成立環境品質監督小組，並布建固定式、機動式空品微感器及移動式空品緊急應變車、智慧型AI水質感測器等科技設備執法，此外，開發「雲林環境資訊整合APP」今天也亮相供民眾下載，縣長張麗善邀大家一起當「柯南」加入空品聯防。

因應近來民眾反映空品問題，張麗善連續二次率隊無預警稽查可疑汙染源，也邀集雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授謝祝欽、郭昭吟進駐環境品質監督小組輔導列管者。

張麗善指出，經連日稽查後，目前13家工廠已採樣檢驗廢氣及廢水排放等項目，其中斗六一處養豬場疑飄散異味及有水汙染問題，監督小組除已介入輔導改善及轉型，23日突擊檢查採樣水質送驗。

張麗善說，除加強人力稽查及實際作為，環保局也以科技設備監測汙染源，在縣內布設共550台微型感測器，不過該種機器適合小範圍監測，且易受濕度、灰塵覆蓋，因此與監測大範圍的固定式感測器相輔相成，透過大數據將即時監控資料回傳後台，即可一目了然緝凶。

此外環保局今年引進移動式空氣品質緊急應變車，採自動監測，可解析二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物及懸浮微粒等多元汙染物，並掌握其成分和濃度，每小時皆會產生數據，監測內容完整，在空品發生異常時還會警示，讓稽查人員能立即出動至現場監測。

張麗善說，以往水汙染防治倚靠傳統人力稽查，縣府擬將再爭取10台智慧型AI水質感測器，針對檢舉熱點、河川汙染熱區、大型工業區排水口、敏感水質區、低溶氧死魚好發區等每分鐘監測水質一次，一旦異常發出警訊，透過數位通訊、AI技術及雲端系統回報，經後台數據分析，全面監控河川水體及水質。

環保局今天亮相由雲林科技大學設計學院開發的環境資訊整合APP，除將所有空氣品質、離島工業區、資源回收站、環保資訊等功能集結，民眾還可即時互動、即時訊息；現以手機或參加宣導活動可獲1000點序號，即能參加環保集點，計發新台幣10萬元環保集點，送完為止。

雲林縣環境資訊整合APP即日起開放民眾下載試用，現以手機或參加宣導活動可獲1000點序號，即能參加環保集點。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環境資訊整合APP即日起開放民眾下載試用，現以手機或參加宣導活動可獲1000點序號，即能參加環保集點。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局今年引進仿實驗室的移動式空氣品質緊急應變車，可解析多元汙染物，空品發生異常時還會警示。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局今年引進仿實驗室的移動式空氣品質緊急應變車，可解析多元汙染物，空品發生異常時還會警示。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）、副縣長謝淑亞（右一）視察縣內建置的微型感測器功能。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）、副縣長謝淑亞（右一）視察縣內建置的微型感測器功能。記者陳苡葳／攝影

水質 張麗善 空氣品質

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