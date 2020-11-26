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嘉義市百年東市場老問題 自治會與市府化解僵持
嘉義市東公有零售市場是知名觀光市場，因是百年老市場，產生建物老舊，有排煙不良、悶熱、髒亂和廁所設備不足等問題，市議員戴寧認為市府建設處與市場自治會權責分配不清，多有爭執，今天下午邀請雙方簽協議，希望解決現況問題，讓東市場風華再現。
建設處長陳光興、自治會長許永紋等人簽署共識協議，包括市府出資施作排油煙管線工程、油煙處理設施，會負擔公共排煙管線損壞費用，每年清理天花板、地板，並修繕公廁，增設坐式馬桶等。
攤商部分，攤位內的排煙機具由攤商負責，排油煙管線使用須支付各項水電耗材等費用，由使用者分攤付費，也要自行增加涼風扇降溫，自治會統籌清潔維護，於會員大會提出清潔費檢討。
許永紋說，感謝戴議員出面協調，最主要是東市場通風不良、悶熱等問題，希望市府排油煙管線工程早日完工，讓空氣汙染符合標準，天花板老舊管線等，也要盡早拆除，給顧客留良好印象。
陳光興說，感謝自治會和議員努力，攤商已達到8成共識，同意排油煙管工程進行，過去也因廠商承包意願低，也是因工程困難有難度，因擔憂會影響攤商生意，會盡速完工，該市府處理的絕對不會卸責，共同面對問題，希望攤商生意越來越好。
戴寧說，東市場達百年歷史，但自治會成立僅3年多，很多業務還在學習，當初對市府與自治會雙方溝通不良、僵持不下感到憂心，如今環境、清潔費、公共排煙管線工程、公廁整修、通風、電線、排水溝及路面等問題．都獲得解決，雙方一一釐清各項爭議的權責，讓日後發展能更好。
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