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影／雲林今年花生發黑腐爛多 專家：是這兩個原因造成的
雲林縣二期花生進入採收尾聲，價格雖漸回穩，但有不少18號品種的花生腐爛發芽賣不出去，農民欲哭無淚，農委會也將啟動收購次級品，穩定價格，農業人士表示，黑臭腐爛以「油豆」為多，主要是因小雨引發地熱使花生受悶才腐爛，呼籲切勿見雨就覆蓋塑膠布以免悶損。
元長鄉農民吳戰平所種的18號花生一半以上都臭黑受損沒人買，他說，超過6成都發黑腐爛，篩檢一大半天選出不到1公斤良品，得了什麼病也不清楚，曬了1周都無人問津「今年攏去了了」，希望政府幫忙，起碼要查出是何原因。
「今年花生的賣相差」李姓農民說，種了4分地賣不到6萬元，每分地損失5、6千元。80歲老農婦陳蘭忙著篩選花，她說，黑臭數量少說也有一、兩成，同一塊田種出的花生大小差很大，很少有此情形，為能有好賣相只好多費點功夫篩選。
本月22日農委會陳吉仲抵雲林時也曾表示，將啟動花生次級品收購，以穩定價格。立委蘇治芬也會同農改場抵水林、元長、虎尾主產地了解花生腐爛情況，並與農業單位研商對策。虎尾鎮農會則率先以每台斤約35元收購，保障農民收益。
元長鄉長李明明連日來也忙著「巡田」，有幸運農民原本打算丟掉當肥料的發芽花生，後來由盤商每台斤以18元收購，樂翻天。李明明說，兩天來價格已漸回穩，榨油用的18號花生已從兩周前每台斤約30元升至目前31至35元，黑金剛更漲至55元。
全國農業經理人協會理事長謝萬來指出，造成花生黑臭發芽主要是冬雨加上地熱，農民曬花生遇雨就馬上用塑膠布覆蓋，今年暖冬，小雨造成地熱加劇，若覆蓋悶不透風很容易腐爛，呼籲農民不要見雨就掩蓋。
至於田裡發黑腐爛，謝萬來說，花生灌溉時間錯誤或用未發酵的雞糞為基肥，很容易染白娟病，所以田間管理很重要，農民得多加防範。
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