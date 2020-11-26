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傳與「孤味」劇組有芥蒂 台南市府澄清：12月2日相見歡
以台南為主場景的國片「孤味」獲本屆金馬獎6向提名，劇中演員陳淑芳更榮獲最佳女主角殊榮，不過，現在卻傳出台南市長黃偉哲月初未參加「孤味」首映，雙方產生芥蒂，市府邀劇組回台南辦桌碰軟釘子。對此，台南市政府回應，「孤味」獲台南市影視補助180萬元，場景更超過7成在台南，導演許承傑和製片陳郁佳都是台南人，市長大力支持，並無芥蒂。
南市府指出，11月2日「孤味」在台南舉辦全球首映，市長當天因處理長榮大學生遇害事件，臨時不克出席，劇組不僅能夠理解也能諒解，因此「芥蒂」之說無根據。
黃偉哲說，大家進電影院用行動支持較重要，外界傳言不用太在意。
劇組表示，明天起「孤味」將在北、中、南、高等城市舉辦快閃謝票活動，但因許多戲院爭取謝票機會，目前正在極力安排中，快閃謝票活動並無事先知會相關縣市政府，且僅是謝票形式，細節也正在與各戲院安排確認中，並不是因為演員時間無法配合而拒絕市府邀請。
文化局指出，市長非常支持「孤味」，有在地企業甚至特別包場，經與劇組商定，目前確定12月2日導演許承傑和陳淑芳會回到台南與市長再度相見歡，許多劇迷敲碗期待的蝦捲也不會缺席。
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