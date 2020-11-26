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名模瑞莎嘉義博茶會直播炒熱人氣 與翁章梁揮舞彩帶

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
超人氣名模瑞莎（右）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」衝人氣， 與縣長翁章梁（左）攜手宣傳。圖／ 嘉義縣府提供
超人氣名模瑞莎（右）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」衝人氣， 與縣長翁章梁（左）攜手宣傳。圖／ 嘉義縣府提供

超人氣名模瑞莎下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」直播宣傳衝人氣，第1關挑戰用照片找縣長翁章梁，第2關用國語、英語、俄語說出「阿里山高山茶真好喝！」最後邀縣長挑戰彩帶舞，揮舞彩帶，身為體操教練的瑞莎，讚縣長有天分，吸引遊客駐足圍觀。

博茶會8大主題館、2大奉茶區，吸引逾10萬人參觀，展期倒數第4天，邀請瑞莎直播宣傳，一開場，瑞莎拿「尋人大作戰」任務卡，尋找開直升機帥氣空軍，才發現原來是翁縣長，讓瑞莎忍不住讚嘆「原來縣長這麼帥喔！還會開直升機！」

翁章梁向瑞莎介紹阿里山烏龍茶，品嘗烏龍茶清香甘醇，瑞莎一喝大力讚美「我沒喝過這麼好喝的茶！」翁縣長笑容掛在臉上。

兩人走到「茶x遊」展館欣賞鬥茶，翁章梁說鬥茶要贏最多票有個關鍵字就是「好喝！」馬上讓瑞莎挑戰用國語、英語跟俄語說「阿里山高山茶真好喝」，瑞莎流利地唸出，遊客鼓掌叫好，翁縣長化身台語老師，教瑞莎講台語，瑞莎現學現賣，翁章梁誇她「正港台灣人！」。

在「茶x庶」展館，專業模特兒瑞莎拿出第3個任務卡「網美彩帶美拍」，華麗轉身旋轉，讓人驚艷！教翁縣長如何揮彩帶，兩人揮舞彩帶，翁章梁向瑞莎介紹嘉義高山咖啡得獎紀錄，瑞莎讚嘆「好香，好好喝！」興奮喊說，「買回家與親友分享！」錄影結束，瑞莎由翁縣長陪伴逛展銷攤位，掏腰包買兩包水洗咖啡，露出滿足笑容，直呼還要帶家人逛博茶會！

博茶會將在30日落幕，接下來除DIY活動、茶席活動，明天邀網紅「Lola蘿拉」特調創意手搖飲，後天孩童最愛YOY家族「浣熊哥哥、百香果姐姐」帶動唱，周末邀國際獲獎設計大師陳俊良茶空間新美學開講等活動。

超人氣名模瑞莎（右）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」宣傳衝人氣，邀縣長縣長翁章梁（左）挑戰彩帶舞。圖／ 嘉義縣府提供
超人氣名模瑞莎（右）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」宣傳衝人氣，邀縣長縣長翁章梁（左）挑戰彩帶舞。圖／ 嘉義縣府提供
超人氣名模瑞莎（左）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」宣傳衝人氣，縣長翁章梁（右）介紹阿里山高山茶。圖／ 嘉義縣府提供
超人氣名模瑞莎（左）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」宣傳衝人氣，縣長翁章梁（右）介紹阿里山高山茶。圖／ 嘉義縣府提供
超人氣名模瑞莎（右）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」宣傳衝人氣，與縣長翁章梁（左）在古董名車前宣傳。圖／ 嘉義縣府提供
超人氣名模瑞莎（右）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」宣傳衝人氣，與縣長翁章梁（左）在古董名車前宣傳。圖／ 嘉義縣府提供
超人氣名模瑞莎（左）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」宣傳衝人氣，縣長翁章梁（右）介紹阿里山高山茶。圖／ 嘉義縣府提供
超人氣名模瑞莎（左）下午到嘉義博茶會，以「名模出任務」宣傳衝人氣，縣長翁章梁（右）介紹阿里山高山茶。圖／ 嘉義縣府提供

翁章梁 阿里山 直播

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