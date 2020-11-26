南市品德教育深耕有成 5校獲全國特色學校

台南市辦理品德教育深耕有成，今年全國有21所國小獲得品德教育特色學校，台南有5校獲得，下月17日將接受教育部表揚。教育局今天下午舉辦「品德教育特色學校、品德教育及正向管教範例徵選表揚暨分享大會」，並表揚一同入選的11所學校及42位品德教育及正向管教範例徵選獲獎教師。

教育局主任秘書楊智雄表示，南市共有東區勝利國小、西門實小、玉山、中西區成功、竹埔、東區大同、賢北、仁光國小、新營區新興、宅港、公誠、裕文、仁和、喜樹、東小、大山國小等16校獲得南市109年度品德教育特色學校，前5校榮獲全國品德教育特色學校。

楊智雄說，全國有36校獲品德教育特色學校，包含21所國小、8所國中與7所高中，成功國小將獲邀至教育部品德教育特色學校觀摩及表揚大會進行書面成果展示。

為增進教師品德教育推動及正向管教交流，會中除邀請中西區成功國小校長鄭國斌、主任王韋程分享作法，也邀請獲得「品德教育範例徵選」推動方案特優的永康復興國小主任邱麗珠、組長周萌姿，分享「六E三好品格網. 復興兒童美德揚」，從家庭社區到學校共推品德。

榮獲「正向管教範例徵選」班級經營特優的南新國中老師王志霖、王佳惠則以豐富多元的教學策略分享班級經營技巧和理念。品德教育及正向管教範例徵選優秀作品將公布於教育局網站，供教師參考使用，一同塑造友善校園學習環境。