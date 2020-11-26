西拉雅風管處慶祝15周年！上臉書留言祝福可抽腳踏車

西拉雅國家風景區管理處15歲了，今天在台南官田遊客中心舉辦慶生儀式，邀請歷任處長、退休人員及志工一起同慶，感謝這15年來的陪伴與付出，並在官田遊客中心內展出「西拉雅15年觀光成果」、「旅遊線產業成果」、「詩情畫意書法」及「鐵雕藝術」展覽主題，讓來西拉雅的遊客可以欣賞西拉雅觀光特色。

為慶祝西拉雅15周年生日快樂，推出臉書祝福活動，從11月26日起至12月13日23點59分止，只要在中埔遊客中心與官田遊客中心拍照上傳活動頁，加入粉絲團按讚，留言祝福西拉雅生日快樂，就有機會抽中腳踏車大獎、娃娃頸枕、旅行茶組等精緻文創商品。

處長許主龍表示，西拉雅走過15年，感謝各位同仁、志工在觀光領域的努力付出，更感謝轄區內的社區、部落及產業夥伴們的共同成長與陪伴，未來也須要大家牽手一起努力，向下一個10年、20年一起邁進。