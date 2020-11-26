荷蘭美聲歌手馬丁再訪台南 用歌聲傳遞耶誕祝福

去年台南耶誕跨年活動中，由荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯演唱著名歌曲「You Raise Me Up」，受到廣大市民喜愛，今年在市長黃偉哲的邀約下再訪台南演出，馬丁已在日前偕同夫人來台，目前正進行居家檢疫，待完成所有檢疫程序，即可與市民相見歡。

黃偉哲表示，馬丁所演唱的「You Raise Me Up」富含情感、激勵人心，因為疫情衝擊，今年對許多人來說相當艱辛，期待透過馬丁的歌聲再次撫慰市民過去一年的辛勞，同時注入力量迎接嶄新的2021年。馬丁說，他很開心能再來到台南，感受熱情溫暖的風土人情。

黃偉哲還特地指示在符合防疫安全的前提下，讓馬丁品嘗台南的特產美食，除了防疫旅館準備盛產的青皮椪柑跟親筆信函作為迎賓驚喜外，接下來還預備多元化的台南特產，希望馬丁在居家檢疫期間，不只能享受台南美食，更能真切感受到台南人的滿滿熱情與祝福。

馬丁將於12月18日晚間，在安平億載金城參與國家交響樂團的交響爵士夜演出外，其他現身的活動時間跟場次資訊將會陸續公開。