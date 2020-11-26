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幸運兒獨得「遊雲林抽汽車」最大獎 電話沒通錯過祝賀
雲林縣政府配合國內安心旅遊、振興三倍券舉辦「遊雲林抽汽車送農場」活動，今天直播抽出各獎項得主，最大獎Toyota汽車由幸運兒高雄許小姐抱回，不過副縣長謝淑亞致電3通都未接通，會後將再通知許小姐領獎；縣長張麗善說，雲林縣至8月止觀光人次高達786萬，創下非六都第一名，台灣國際咖啡節系列活動趁勝追擊舉辦至本月底，歡迎遊客再衝一波雲林。
交通部觀光局7月推出安心旅遊，補助自由行旅客每晚每房1000元，縣府加碼舉辦「遊雲林抽汽車送農場」，民眾住宿加旅遊即能參加抽獎；文觀處統計，活動期間共有400筆住宿、2000筆振興三倍券等登錄資料，突破500萬元消費額。
文觀處今天直播開獎，抽出逾250件獎項的獲獎人，最後三大獎iPad Pro、Gogoro電動機車及Toyota汽車由副縣長謝淑亞抽出，價值80萬元最大獎的汽車幸運得主是從高雄到雲林住宿的許小姐；謝淑亞當場致電通知許小姐，不過今天因是上班日，獲獎人電話未接通，改以留言祝賀；消保官張嘉麟表示不影響資格，縣府將另外通知領獎。
張麗善說，今年全球陷入新冠肺炎疫情之中，雲林縣年度活動仍一檔接一檔舉行，包括安心旅遊1.0踩線團、加碼安心旅遊2.0、神工傳藝全台北中南巡迴特展、北港燈會、雲林海洋音樂祭、詔安客家文化節、雲林國際偶戲節、西螺大橋藝陣文化季、台灣國際咖啡節、雲林咖啡馬拉松等成功吸客、創造近億元觀光效益。
張麗善指出，根據觀光局統計，雲林縣今年1至8月觀光人次位居六都以外第一名，觀光人次786萬；第二名南投縣764萬，第三名新竹縣706萬，第四名彰化縣705萬，第五名花蓮縣657萬；凸顯各式主題活動及品牌行銷大受遊客歡迎，帶動觀光熱潮，接續還有台灣國際咖啡節、雲林人之夜等活動與大家同樂。
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