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科學園區公會「南科年節禮品展」數百產品搶科技廠商機

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
科學園區公會下午舉辦「南科年節禮品展」，數百產品搶科技廠商機。記者周宗禎／攝影
科學園區公會下午舉辦「南科年節禮品展」，數百產品搶科技廠商機。記者周宗禎／攝影

年節將近，台灣科學園區同業公會南部辦事處，下午3點在台南科學園區舉辦「南科年節禮品展」與推廣品嘗活動，邀請南科廠商職工福利委員會參加，30多家參與展售禮品業者展出茶葉、特產等數百項禮品、飯店住宿促銷，提供南科與科技廠商作為員工與客戶年節禮品，有需求的業者可可向公會查詢。

公會處長郭春暉表示，今天邀請30多家南科附近酒店、旅遊區與主打健康食品的台灣生技產業聯盟生技廠商參展，展示相關產品供園區廠商與職福會參考，希望廠商能採購適合員工與客戶的年節產品。

灣生技產業聯盟副秘書長王佳媛指出，聯盟許多廠商都生產健康食品，非常適合科技廠商作為員工年節禮品，各聯盟廠商產品詳細資訊，可上聯盟官網查詢。

科學園區公會下午舉辦「南科年節禮品展」，數百產品搶科技廠商機。記者周宗禎／攝影
科學園區公會下午舉辦「南科年節禮品展」，數百產品搶科技廠商機。記者周宗禎／攝影
科學園區公會下午舉辦「南科年節禮品展」，數百產品搶科技廠商機。記者周宗禎／攝影
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科學園區公會下午舉辦「南科年節禮品展」，數百產品搶科技廠商機。記者周宗禎／攝影
科學園區公會下午舉辦「南科年節禮品展」，數百產品搶科技廠商機。記者周宗禎／攝影

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