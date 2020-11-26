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台南藏金閣獲評鑑優異大方送 降低回饋門檻

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局藏金閣28日拍賣會，推出捷安特TCR系列競速車種。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局藏金閣28日拍賣會，推出捷安特TCR系列競速車種。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局藏金閣本周六28日上午的拍賣活動，品項有家具及原木創作品337件、單車5輛，明星商品3件，兩件50年代家具，分別是楠木桌櫃與檜木小菜櫥，另有1輛捷安特的TCR系列專業競速車種。現場有公益團體及有機商品戶外市集擺攤，歡迎來走走。

50年代的檜木小菜櫥，樣式典雅大方，上層有玻璃彩繪，下層為紗窗，懷舊味十足。楠木桌櫃，上層3個抽屜，下層大空間收納復古又實用。

捷安特TCR系列是專業競速車種，混搭Tiagra與SORA的18速變速系統，車重僅9.4kg；目前車重能達到此規格的車價約2.3萬，現以1/4的價格即可入手。

南市環保局表示，11月首次拍賣活動，有名阿伯買了1架鋼琴，阿伯說，彈鋼琴是他的興趣，也是情感的抒發。到藏金閣看到保存良好、價格實惠的鋼琴，當下就決定要買回去。

為了歡慶藏金閣獲得環保署109年度環境教育設施場所評鑑優異，此次拍賣活動降低「得標滿額大回饋」門檻，拍賣得標金額滿5百元，贈送洗衣粉1盒；滿1500元以上贈送洗手乳及回收美學手提包；滿5千元以上贈送洗髮沐浴組及回收美學托特包（每個人憑收據限兌換至多2次），僅此1回。

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