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台南設計週「明日如常」12/12登場 10地點開展

中央社 / 台南26日電

2020台南設計週活動預定於12月12日至20日舉行，參展作品分別於10個地點展出，其中有5家旅店以空間角落呈現串聯展，希望讓旅客在休息時也能欣賞最優質的設計師作品。

台南市政府文化局上午在活動主場地藍晒圖文創園區舉辦活動宣傳記者會，台南市長黃偉哲致詞時表示，台南是很有歷史的城市，可是還需要一直透過設計來改變城市風貌、與時俱進，透過設計週活動會有許多腦力衝擊與激盪，能夠讓這個城市更美好。

文化局副局長周雅菁表示，為期9天的2020台南設計週以「明日如常」為主題，分別在2大文創園區（藍晒圖與西竹圍之丘）、2處文化古蹟（台南創意中心、知事官邸生活館）、5間旅店及1處藝文空間，安排相對應的作品以食衣住行等生活議題呈現。

周雅菁指出，此次與5家星級旅店合作，由藍晒圖文創園區管委會主委陳正文策劃，運用旅店空間角落呈現設計串聯展，讓旅客到旅店歇腳時，也可欣賞貼近在地的優質設計師作品。

台南設計週策展人莊晴妃表示，今年全世界面臨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，未來有太多的不確定性，大家可以一起在台南辦展覽是很幸福的事，「明日如常」是一句台南要給全台灣及全世界的祝福，讓大家知道「如常」的珍貴與幸福。

莊晴妃表示，此次共有26名設計師帶來作品，分為5大系列展出，以食衣住行育樂等生活議題呈現，帶來豐富的地方創生、創新設計等概念，12月12日開幕式當天還安排設計師交流活動，邀請10名設計師發表設計理念，一起激發對未來生活的想像。

文創 文化局

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