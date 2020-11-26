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南市充實知動教室設施 特教生一起來動滋動滋！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市有19所學校獲得補助，將充實動知教室，讓特教生運動場域更完善。記者鄭惠仁／攝影
台南市有19所學校獲得補助，將充實動知教室，讓特教生運動場域更完善。記者鄭惠仁／攝影

教育部今年首度補助各縣市充實及改善知動教室設施，台南市有19所學校申請，共獲得280萬元補助經費，最快年底前改善完成，預計可讓7百名學生藉由體能運動，幫助情緒穩定，減輕生理及心理障礙。

教育局長鄭新輝表示，市長黃偉哲非常重視特教生的受教權益，當獲知教育部有這項補助時，特別指示教育局爭取，優先補助服務身心障礙學生數超過25人的19所學校，以改善感覺統合訓練場域。

永華國小校長張景添表示，該校將利用補助款添購Switch遊戲主機，將遊戲與活動課程結合，改善身障生精細動作及手眼協調能力，達到寓教於樂的效果。

安慶國小校長鄭秀真說，將添購可改善身體協調、平衡能力或專注力訓練的設備，讓知動教設的設備更完善，且發揮更大效用。崑山國小校長王文玲表示，將添購攀岩塊和鞦韆，提升學生手眼協調能力，並進行感覺統合訓練。

鄭新輝說，知動教室設備的充實，可讓學習變得更有趣，並提升教室空間設施安全防護，讓身障生能在更安心安全的環境下進行相關訓練；未來評估成效良好，將爭取更多學校設置，並結合行動裝置，發展更多應用的可能。

教育部 教育局 身障

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