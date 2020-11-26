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為大果文旦找出路 台首大研發柚見麵、果醬及柚子酥
台灣首府大學為解決大果文旦困擾地方的產銷問題，透過高教深耕計畫的協助，由烘焙系老師楊國欣及龔靜宜進行大果文旦的產品研發計畫，經一個多月的研發，今天舉辦「文旦大果創生研發成果發表會」，有柚見麵、柚子果醬及柚子酥三項產品亮相，校長戴文雄表示，產品中各具特色，柚見麵更是坊間少有的產品，希望這些研發創新，能活絡地方的產業。
希望為大果文旦找出另一條產銷道路！台首大烘焙系楊國欣及龔靜宜老師經過一個多月的不斷研發，開發出以柚子入麵的「柚見麵」及可調配飲料及搭配烘焙產品使用的「柚子果醬」，加上曾在舊鎮南糕餅烘焙比賽得獎的「柚子酥」。
台首大校長戴文雄表示，這次文旦大果的研發創新，主要是來自地方的需求，他曾在與麻豆農會孫慈敏總幹事聊天時了解到，麻豆文旦雖賣的不錯，但大果文旦的處理卻相當困擾，希望透過創意產品的創生，為文旦大果找出另一條產銷道路。
台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，農產運銷公司與台灣首府大學的初次合作是在今年的文旦產期，利用學校的閒置空間做為臨時的農產加工運銷場地，這次合作賣出的文旦禮盒，創下一千多萬元業績，今天看到學校以專業技術為地方產業做研發創生，未來將會有更多合作機會。
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