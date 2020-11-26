重振世界冠軍朴子少棒光榮 首屆聖母盃青少棒賽啟動

41年前，嘉義縣朴子少棒隊勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍，締造光榮棒球史，新任縣定古蹟朴子市配天宮董事長蔡承宗有感於市民對國球熱情逐漸冷淡，舉辦首屆聖母盃青少棒錦標賽，下月開打，上午邀請當年世界冠軍賽投手陳昭安，以及昔日中華隊國手、職棒現役教練球員，齊聚一堂，宣告聖母盃球賽啟動。

啟動儀式，中正大學競技啦啦隊熱情表演暖場，接著蔡承宗化身打擊手，主辦人員以掌中戲方式，從廟內請出媽祖神偶，搭配口白音效，2017年獲美國職棒大聯盟選為威廉波特歷史上十大人物的冠軍投手18K紀錄保持人陳昭安，投球給蔡揮打，

副議長陳怡岳、縣體育會理事長羅信富、朴子市長吳品叡、前市長王如經、棒球委員會主委黃基全、東石國中學務主任林俊賢、六美國小校長翁浩育、朴子國小校長林金進，以及中華隊國手、職棒現役教練及球員代表，共同為聖母盃青少棒錦標賽啟動。

蔡承宗說，朴子棒球人才輩出，朴子少棒隊1979年獲世界冠軍凱旋歸國，到配天宮答謝聖母，是朴子人驕傲，希望透過聖母盃賽事，重振朴子光榮棒球史。

「回來最重要是傳承！」陳昭安從當年冠軍少棒投手變成大叔，11年前回朴子紀念世界冠軍30周年，他說，當年打球獲王如經與父親前鎮長王朝榮大力支持，媽祖保佑，他目前住台中當棒球教練，他說，透過經驗傳承，讓棒球活動「一棒接一棒，再造朴子好棒！」