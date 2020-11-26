台南山海5條自行車道陸續完工 美景盡收眼底

教育部體育署補助南市的5條自行車道建設計畫，官田、佳里、後壁、東山區的路線已完工，僅剩已進入驗收階段的柳營區路線，預計明年初啟用。教育局表示，5條路線從蓮花、木棉花、水雉、水庫到山區，美景盡收眼底。

台南市教育局表示，體育署在107年核定補助這5條單車路線，總經費1億300萬元，除了讓單車路線更完整且更完善，並可串連其他道路，延伸到更多景點。

市長黃偉哲表示，每條車道都有不同特色與風格，58公里的「後壁白河米蘭蓮花自行車道」以蓮花為意向，串連林初埤木棉花道、蓮花公園及竹門綠色隧道，一年四季都有不同景致與驚喜；「菱波官田，『雉』由行自行車道」共20公里，以官田特產菱角，及水雉為意象，除了品嘗菱角，更可欣賞凌波仙子水雉、及冬季過境鳥高蹺? 等，透過生態解說員的介紹，還可在運動之餘，了解生態保育的重要性。官田自行車道也可延伸到烏山頭風景區，到水庫享受鐵馬踏賞的風光。

1.35公里的「北佳里糖鐵自行車道」及4.8公里的「東山區台糖鐵道」都以舊時糖廠運糖五分車道改造，並設置車道意向及沿路指標。柳營區的「悠遊查畝營，綠色鄉村鐵馬自行車道」已接近完工，並入選體育署精選最具地方特色的18條自行車道之一，全長30公里，沿途行經義士路綠色隧道、大腳腿村落、小腳腿村落、尖山埤、果毅後、德元埤、柳營環保科技工業園區、柳營代天院、劉家古厝、八翁酪農區、八老爺牧場、吳晉淮音樂紀念館等知名景點，整條條自行車道更保留舊糖廠鐵道的景觀，預計明年初啟用。