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花磚博物館設計「Taiwan can help」 爭取參加世衛
世界衛生大會今年11月9日至14日開會，嘉義市花磚博物館與外交部合作，以台灣花磚圖案作為主要意象，在日內瓦透過電車廣告、以及「萬國宮」廣場前打造「Taiwan can help」的英文字樣，爭取參與世衛組織的所有會議，經典的復古花紋圖案非常亮眼顯目，館方希望讓全世界看見台灣。
花磚博物館近來頻繁躍上國際，大阪知名SPA業者「SPAWORLD」請全球唯一能復刻百年花磚的花磚博物館，透過台灣直人設計製作5500片花磚，來打造一處花磚空間，並設置電視牆介紹花磚博物館如何保存、發揚花磚文化。
日本NHK電視台則於10月22日播出台灣花磚博物館專題，以及花磚系列產品輸入日本，播畢就引起廣大回響，還有日本出版社欲在日出版花磚博物館館藏專書。
南韓頂級保養品雪花秀（Sulwhasoo）推出台灣花磚公益限定版保養品，也會將公益限定版的部分銷售捐贈給花磚博物館，以支持台灣百年花磚藝術，協助珍貴的花磚文化保存。除國外合作案，花磚博物館也授權給南一書局印製7萬本花磚文化教育教材，提供學校師生花磚文化教育使用。
花磚博物館長徐嘉彬說，疫情前外國遊客約占20%，顯示觀光已國際化，在嘉義市看博物館要排隊、大家也願意排隊，是讓人很驕傲的事。花磚博物館已經落地生根，全台都有專人記錄花磚文化並展現成果，創造許多就業機會。
「越在地，越國際」，市長黃敏惠說，全台唯一的花磚博物館，在國際被看到，期待未來繼續攜手合作推動文化觀光。去年帶著業者到日本推廣觀光旅遊時，花磚就吸引了日本人的注意，因為他們很努力，再透過我們搭建的平台讓花磚的美麗被看到，明年嘉市舉辦的台灣設計展是很好的機會，相信屆時一定可以有更多發展。
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