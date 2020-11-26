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虎尾驛12/5敬老扶幼園遊會 企業機構熱烈響應愛心

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起公益園遊會，12月5日安慶國小登場，今天由阿公阿嬤以熱情演出，號召大家一起響愛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起公益園遊會，12月5日安慶國小登場，今天由阿公阿嬤以熱情演出，號召大家一起響愛。記者蔡維斌／攝影

雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起公益園遊會，將於12月5日在安慶國小登場，園遊會盈餘捐給若瑟醫院長照公益基金及長愛家園育幼院；今天由阿公阿嬤以熱情演出，號召大家一起響愛，為弱勢孩子和老人家盡心力。

虎尾鎮長丁學忠、若瑟醫院長李聰明、長愛家園育幼院長吳文輝一起呼喊口號，邀請雲林縣鄉親踴躍參與。

驛起響愛理事長吳麗春說，愛心園遊會年年辦，感謝各界企業、商店熱情響應，也感謝安慶國小提供場地，還出動學生節令鼓、管樂、旗隊、直排輪、台語文戲劇、節奏樂隊來助陣；仁寶集團提供智能運動地墊，讓民眾體驗科技運動，訓練平衡協調、肌力心肺等機能，知名街頭藝人張振華也來駐唱。

元進莊、爵客精釀啤酒、日興堂、土庫王媽媽碗稞、台灣鯛生態創意園區等數十家知名廠商，都來贊助或設攤，響應大手拉小手一同幫助長輩及育幼院童，活動當日凡購買1000元園遊券即贈手作乾洗手一瓶。

雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起公益園遊會，12月5日安慶國小登場，今天由阿公阿嬤以熱情演出，號召大家一起響愛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起公益園遊會，12月5日安慶國小登場，今天由阿公阿嬤以熱情演出，號召大家一起響愛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起公益園遊會，12月5日安慶國小登場，號召大家一起響愛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起公益園遊會，12月5日安慶國小登場，號召大家一起響愛。記者蔡維斌／攝影

育幼院 街頭藝人

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