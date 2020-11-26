去年首辦大轟動 「龍崎光節－空山祭」再辦收費引爭議

去年首辦造成轟動的「龍崎光節－空山祭」，台南市文化局日前宣布12月25日耶誕節再度登場，一路舉辦到明年2月28日；不過文化局表示今年參觀將要收費，引發包括「最強里長」、龍崎牛埔里前里長陳永和在內鄉親質疑「為什麼要售票」。

陳永和認為文化局以「提升觀光品質、讓活動永續發展」為理由「真的很魯」。陳永和認為，如果說收費是為了照顧徧鄉居民建設及獨居長輩，「那我非常同意！」如果說是用上面那幾句話當理由，「那真的很魯！」

對此文化局上午表示已向陳永和解釋清楚，並回應以下四點「具體說明」澄清：

1、虎形山公園空間有限，入園吊橋有承載限制，再加上疫情期間，為提升觀賞品質、管控人流以維護參觀者安全。

2、政府應帶頭建立合理的藝文收費制度，本次活動一般票100元，網路購票只要5折50元，民眾可以免費搭乘活動接駁車、公共保險，憑票更可享有多家在地店家消費優惠。藝文活動需要全民共同支持，如此方能讓活動永續發展，健全整體藝文市場。

3、本次活動雖採售票制，但包括65歲以上長者、6歲以下兒童、身心障礙手冊者及陪同者（1名）、龍崎區居民仍可免票入場。

4、活動售票正式公告後，多數民眾也表達用一個銅板就能支持龍崎的地方盛事根本很佛心，鼓勵使用者付費的概念，提升整體活動品質。

文化局表示，活動期間每天下午5點半到晚間10點開放。展覽期間將安排藝術家創作座談、龍崎在地生態文史導覽、空山祭藝術創作工作坊等，豐富多元 相關詳細資訊可上活動官網查閱。

主辦單位表示，因虎形山區空間有限，為提升觀賞品質、管控人流以維護參觀者安全，「今年活動創全國燈會之先，首度採售票制」，門票26日中午出售，可於兩廳院售票系統購入。

今年「空山祭」主題故事「大地迴生」，敘說人們踏上旅程，經歷旅途上的酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事。本屆以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，概念延續首屆的「空山不空、看見價值」，呼應2020年因疫情及大環境事件所引發的「返鄉」潮流相呼應，探討人與鄉土、都市與偏鄉間的關係。