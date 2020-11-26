慶祝台南縣市合併十周年 台南市議會粉專抽50吋電視

為了慶祝台南縣市合併十周年，台南市議會即日起到12月2日舉辦抽獎活動，只要到台南市議會臉書粉專4步驟「按讚、分享、留言、tag好友」，就有機會抽中50吋電視、晶英酒店住宿券、AirPods、小米手環、無線充電行動電源等獎品。

南市議會表示，為慶祝台南縣市合併十周年，府會攜手在12月24日到明年1月3日間舉辦系列活動，包括燈會精華展、議長盃寫生比賽、攝影比賽、全國儀隊競賽，還有跨年晚會及歡樂氣墊嘉年華，邀請民眾同樂。

台南市議會臉書抽獎活動即日起開跑，12月2日前只要到台南市議會臉書粉絲團按讚並加入粉絲專頁好友、公開分享活動訊息，在活動貼文底下留言「升格10周年鄉親議起來」，再tag兩位好友就可參加抽獎，抽獎機會一人限一次。12月3日下午3時將進行線上直播抽獎，獎品包括50吋電視2台、晶英酒店住宿券3張、AirPods2個、小米手環5個、無線充電行動電源5個。

臺南市議會粉專：