快訊

為防疫去法治？以「行政命令」拒本國人入境 有何問題？

驚！紐西蘭外島近100頭領航鯨擱淺死亡 場面令人心痛

慶祝台南縣市合併十周年 台南市議會粉專抽50吋電視

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會。記者鄭維真／攝影
台南市議會。記者鄭維真／攝影

為了慶祝台南縣市合併十周年，台南市議會即日起到12月2日舉辦抽獎活動，只要到台南市議會臉書粉專4步驟「按讚、分享、留言、tag好友」，就有機會抽中50吋電視、晶英酒店住宿券、AirPods、小米手環、無線充電行動電源等獎品。

南市議會表示，為慶祝台南縣市合併十周年，府會攜手在12月24日到明年1月3日間舉辦系列活動，包括燈會精華展、議長盃寫生比賽、攝影比賽、全國儀隊競賽，還有跨年晚會及歡樂氣墊嘉年華，邀請民眾同樂。

台南市議會臉書抽獎活動即日起開跑，12月2日前只要到台南市議會臉書粉絲團按讚並加入粉絲專頁好友、公開分享活動訊息，在活動貼文底下留言「升格10周年鄉親議起來」，再tag兩位好友就可參加抽獎，抽獎機會一人限一次。12月3日下午3時將進行線上直播抽獎，獎品包括50吋電視2台、晶英酒店住宿券3張、AirPods2個、小米手環5個、無線充電行動電源5個。

臺南市議會粉專：

晶英酒店 住宿券 縣市合併

延伸閱讀

月津港親水公園常設藝術亮點 採24節氣意象夜間照明

致茂電動車無線充電測試系統 獲日韓車廠採用

iPhone 12系列MagSafe無線充電線配件 台灣蘋果官網開賣僅1190元

NFC論壇與通用手寫筆協會 提出支援無線充電的手寫筆統一規範

相關新聞

停車格又畫黃線能不能停車好猶豫？網友答案令人傻眼

有網友在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」po文指出，他在台南市北安路準備停車，但看到停車格又有畫黃線，猶豫到底能不...

南一中校友團結力嚇人 籌募4千萬慶祝百年校慶

台南一中為慶祝明年百年校慶，校友總會編列4千多萬元慶祝並建設母校，目前已籌募兩千多萬元；由於該校獎學基金會已累積基金4千...

慶祝台南縣市合併十周年 台南市議會粉專抽50吋電視

為了慶祝台南縣市合併十周年，台南市議會即日起到12月2日舉辦抽獎活動，只要到台南市議會臉書粉專4步驟「按讚、分享、留言、...

吸引青年返鄉移居雇用獎助明年啟動 嘉縣勞青處新政策

嘉義縣人口跌破50萬人，縣長翁章梁提出吸引青年返鄉定居就業施政目標，新成立勞工暨青年發展處，參照屏東縣提出移居雇用獎助就...

去年首辦大轟動 「龍崎光節－空山祭」再辦收費引爭議

去年首辦造成轟動的「龍崎光節－空山祭」，台南市文化局日前宣布12月25日耶誕節再度登場，一路舉辦到明年2月28日；不過文...

亞洲不織布大王黃清山 捐助百萬助弱勢學生向學

亞洲最大不織布與面膜製造商南六公司董事長黃清山白手起家，長期扶助弱勢，也是正修科大名譽教授的他，捐贈245萬做為弱勢學生...

嘉義縣首件村長罷免投票周末登場 雙方陣營隔空互槓

選罷法修訂通過下修罷免門檻，嘉義縣首件村長罷免案，六腳鄉工廠村村長落選人周德雄發起罷免3連任村長黃江正，達到二階段22人...

台南安平水景橋玻璃遭破壞龜裂 明年1月修復

台南市安平水景橋年久失修，造型欄杆玻璃板材遭破壞龜裂，橋梁部分鋼構件也已鏽蝕，台南市政府目前已完成發包，預計明年1月修復...

還老屋面貌！台南新化老街整修拆大招牌 重現百年店名

台南市新化老街西側11戶屋主同意同步整修，工人拆掉大型招牌後，令很多人驚艷「這才是老街原有的面貌」，甚至立面上原有的百年...

雲林校園抗塵 張麗善允補足設備

雲林縣議會副議長蘇俊豪昨質詢時指出，環保署今年核定莿桐、二崙、崙背、西螺、麥寮等5鄉鎮補助1745萬在28所公立國中小及...

朴子溪路跑暨獨木舟競賽 報名

嘉義縣「2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」馬拉松活動，明年3月登場，昨天在縣府舉行宣傳記者會，活動發起人、嘉縣水...

遊嘉住飯店 租電動機車3小時49元

因應國旅熱潮，租車業者綠悠遊公司與嘉義市8間飯店業者合作，昨天舉行記者會，結合住宿，目前提供最低49元租電動機車3小時方...

熱門新聞

明倫社會住宅3房型租金逾4萬挨轟 柯文哲：設計太豪華了

明倫社宅月租4萬惹議 北市府：月收入13萬者適用

家門前臨停頻遭檢舉罰款近萬 住戶哀求遷移消防栓

八德介壽路捷運綠線工區將全面啟動 桃市府籲改道

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

金門鄉鎮公所假借覆土竟偷倒60車塑膠垃圾 議員氣炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。