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亞洲不織布大王黃清山 捐助百萬助弱勢學生向學

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
南六董事長黃清山(右）長期濟助弱勢，今年他捐245萬扶助正修科大經濟弱勢學生，校長龔瑞璋特別致贈感謝牌致謝。圖／正修科大提供
南六董事長黃清山(右）長期濟助弱勢，今年他捐245萬扶助正修科大經濟弱勢學生，校長龔瑞璋特別致贈感謝牌致謝。圖／正修科大提供

亞洲最大不織布與面膜製造商南六公司董事長黃清山白手起家，長期扶助弱勢，也是正修科大名譽教授的他，捐贈245萬做為弱勢學生獎助學金，他勉勵年輕人勤奮向學，勇於面對挑戰，開創屬於自己的一片天。

正修科大回報黃清山董事長的善舉，校長龔瑞璋特別前往南六公司致贈感謝牌，表達感謝。

黃清山出身台南六甲小農之家，從工廠基層做起，憑對市場的敏銳判斷，經營的事業不斷轉型，都衝市場第一，他從「瓦斯爐墊第一強」到成為「菜瓜布大王」、「不織布大王」，讓南六成為亞洲最大不織布與面膜製造商，企業版圖橫跨東南亞，獲哈佛商業評論選為2020台灣CEO 100強。

新冠疫情期間，南六發揮企業社會責任，每月供應政府900萬片口罩，並捐出超過千萬片口罩援助國際友人。

黃清山勤於經營事業，也不忘力行公益，回饋社會。20多年前他成立慈善基金會後，每年捐助偏鄉低收入戶超過千萬元，也長期捐款助學，讓弱勢家庭學生安心求知。

他特別勉勵年輕人，要有吃苦耐勞的精神，一步一腳印腳踏實地勤奮向學，努力學得一技之長，畢業後才能順利與企業接軌。

校長龔瑞璋表示，學校配合教育部高等教育深耕計畫完善就學協助機制，建立「以學習取代工讀」的安心就學措施，針對弱勢學生的課業學習、生涯定向、職涯發展、就業媒合、證照及競賽輔導，規劃系列學習活動並提供獎學金，多年來持續進行「永續性外部募款」，儲備為學生獎勵基金。

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