吸引青年返鄉移居雇用獎助明年啟動 嘉縣勞青處新政策

嘉義縣人口跌破50萬人，縣長翁章梁提出吸引青年返鄉定居就業施政目標，新成立勞工暨青年發展處，參照屏東縣提出移居雇用獎助就業方案，其中穩定雇用獎助每人1萬5千元，移居就業6個月每人1萬元，12個月再給2萬元，明年初公布實施，全部預算1千4百萬元議會審查通過。

勞青處明年新政受關注，議會審查預算，雖有議員質疑移居雇用獎助，可能造成青年為領獎勵遷戶口，但聯審仍分文未刪通過預算，勞青處重點業務除強化原有勞政業務，新成立青年發展科將加強與青年連結發展業務。

包括青年學院、青年聚落、青年就業、創業課程、青年公共參與、移居獎助及雇用獎助計畫，青年移居及雇用獎助，勞青處研擬獎助要點，雇用獎助已著手與縣內優良企業洽談，篩選勞動條件適合職缺，彙整資訊，在公開平台統一徵才，預計明年初發布獎助要點。

勞青處提報議會預算計畫，穩定雇用獎助對象：勞動條件達一定標準，提供45歲以下者職缺企業，經縣府推介設籍縣內求職者就業或訓練後，穩定雇用3個月，獎助1人1萬5千元。

移居就業獎助對象45歲以下，原居外縣市或在外縣市工作1年以上，經縣府推介就業移居縣內，穩定在同一企業就業6個月給1萬元獎勵，12個月再給2萬獎勵；估計預期效益，穩定雇用獎助及移居就業獎助計畫，1年受益人數各有300人，合計600人。