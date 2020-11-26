南一中校友團結力嚇人 籌募4千萬慶祝百年校慶

台南一中為慶祝明年百年校慶，校友總會編列4千多萬元慶祝並建設母校，目前已籌募兩千多萬元；由於該校獎學基金會已累積基金4千多萬元，明年並以突破5千萬為目標，被認為是校友團結力最強的學校。

台南一中去年底新武德殿落成啟用時，前立法院長王金平與校友總會長吳榮彬等人發起為母校百年校慶募款，當場募得六百多萬。校友總會並向全國校友募款，除了要整建校史館、校園景觀改造、為已故校友葉石濤、楊熾昌設置文學紀念銅像、興建聖火台、設置紀念景觀、製作百周年校慶特刊、校慶日席開兩百桌，以及舉辦美展、校慶特展、校友高爾夫球賽、學生競賽等一系列活動，總經費四千多萬元，其中兩百萬元由南一中利用新武德殿、體育館委外收入編列，配合相關活動及建設的支出。

廖財固說，目前校友總會已募到兩千多萬，尚有一半經費需要校友及各解慷慨解曩。校友總會很有信心表示，一定能達標。南一中設有校友獎學基金會，累計金額已超過4千萬元，每年幫助清寒學生以及急難救助，校友總會長吳榮彬表示，希望明年突破5千萬元。

廖財固說，北部學校較沒有校友捐款的風氣，中南部此風氣較盛，就明星學校來比較，台南一中校友捐助的獎學金額已有4千多萬，超過台中一中的兩千多萬元，在國內高中應算第一。這次校友總會大手筆募款要慶祝百年校慶並建設母校，在國內高中是首見，也顯現校友在各行各業的成就，以及願意回饋，幫助學弟妹。

校友幫助學弟妹最令人稱頌的一則故事發生在7年前，南一中有名清寒學生考上成大醫學系，卻為未來學費擔心；有名擔任醫師校友獲知後，很低調的拿了1百多萬元到校，幫助這名學弟，如今這名學弟已畢業並執醫中。前校長張添堂談起，仍感動不已。

廖財固也期待校友有錢出錢，有力出力，共同為南一中也是台南的百年大事一起努力，讓台南被全台灣甚至全世界看見。