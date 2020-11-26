台南安平水景橋玻璃遭破壞龜裂 明年1月修復

台南市安平水景橋年久失修，造型欄杆玻璃板材遭破壞龜裂，橋梁部分鋼構件也已鏽蝕，台南市政府目前已完成發包，預計明年1月修復。

工務局表示，2010年安平歷史水景公園湖港打通，與安平舊港水域連通，但水域打通後，安平路變成「斷路」，為銜接兩端道路，市府以1億1990萬元打造鋼構安平水景橋，寬15公尺、橋長跨距83公尺，橋面最高點達10公尺，橋也設計人行步道，成為觀賞夕陽餘暉的好去處。

工務局指出，水景橋因年久未整修，既有造型欄杆玻璃板材遭破壞龜裂、橋梁部分鋼構件鏽蝕，塗膜剝落，有礙觀瞻。

「安平水景橋護欄及塗裝改善工程」施工項目包括橋梁鋼構塗裝、造型欄杆板材更換及橋名柱修飾板更換，工程經費約1千萬元，目前市府已完成發包，為講究品質，設備材料送審中，預計明年1月進行修復。