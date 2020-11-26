還老屋面貌！台南新化老街整修拆大招牌 重現百年店名

台南市新化老街西側11戶屋主同意同步整修，工人拆掉大型招牌後，令很多人驚艷「這才是老街原有的面貌」，甚至立面上原有的百年店名都重見天日，勾起不少人的回憶，而陸續成為百年老屋的店家，從以往反對保留甚至抗拒政府介入整修，最大的轉折點是2年前的一場大火，泰香餅舖疑因電線走火共延燒3戶，一場火燒出「安全危機感」，加上文化局的溝通，終於取得整條街店家認同。

屋頂上保有最後一隻老鷹的碾米廠楊姓老闆說，之前反對保留老屋及整修，是文化局的提案內容只洗立面，房子結構及安全根本沒有改善，就要屋主簽下3年同意書不更動房子結構，但看到泰香餅舖3戶整修的結果，大家比較有信心，「美觀也可安全」「很期待整修後的成果」。

楊老闆說，他家店面騎樓上是唯一有梁柱設計，這次整修要抽換，若效果不錯，屋內天花板的梁柱也願意自費整修，而不用鋼梁，盡量保有房子的原有風貌。

工作將原有大型招牌拆掉後，原有店家的名字才重現天日，歷經百年，老街店家已多次轉手，除了新勝興布行等少數店家維持百年外，幾乎都不是早年的原始經營者了，勾起不少老一輩的人士的回憶，也給年經一代回顧新化的歷史。

泰香餅鋪在2018年3月因火災受損，屋主向文化局申請老屋立面整修，並願自籌經費共同辦理。台南市歷史街區振興委員會確認公益性原則後，同意委託專業設計施工，於2019年完成鄰接共3棟老屋修復工作。

「泰香餅舖」3戶成為新化老街上的整修典範，83歲的老闆周昭安在子女支持下，重新開店，認為自己責任未了，繼續指導外孫接棒，傳承四代的老餅舖有信心再傳下去。

文化局表示，這次新化老街老屋臨街立面整修共11戶，是以泰香餅舖3戶為整修範本，立面大型招牌不能設置，只在一樓側邊設小招牌，也不能用橫出立面的遮雨棚，而是在騎樓內設計垂直拉簾，以及設LED投射燈，夜間投射在建築立面上；至次老屋最怕火災，尤其是電線走火，則透過專案補助老舊電線更換。