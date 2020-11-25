後壁「茄苳媽」 睽違51年再次徒步遶境抵嘉義

台南市後壁區泰安宮「茄苳媽」睽違51年再度徒步遶境，今天遶境隊伍經八掌溪二橋入境嘉義縣鹿草鄉，由縣長翁章梁接駕恭迎茄苳媽，從台南市長黃偉哲手中接過香火象徵接棒。

台南市後壁區泰安宮「茄苳媽」，跨越台南、嘉義59庄頭，已有300多年歷史，是北台南重要媽祖信仰。「茄苳媽」舉香遶境活動，每4年一科，民國58年舉辦過徒步遶境後改以車巡遶境，直到去年經由擲筊指示，再次回復51年前的徒步遶境形式，一步一腳印為境內消災解厄。

黃偉哲並交香給翁章梁等人。他表示，今年在「茄苳媽」指示要步行的前提下，感謝熱情信眾一同步巡，既體現古禮也展現虔誠信仰，希望媽祖庇佑台灣疫情平順。

翁章梁表示，「茄苳媽」遶境是很有歷史與傳統的祈福活動，並表達對「茄苳媽」敬意，鄉親們也都備有香案祈求平安，並透過遶境活動連結嘉義、台南鄉親的情誼。

這次遶境自11月23日至28日(農曆10月9日至14日)熱鬧展開，6天總里程數約138公里，遶境範圍包含嘉義縣鹿草鄉、水上鄉和南市後壁區、東山區、白河區、新營區等59庄頭。泰安宮日前邀請黃偉哲出席媽祖起轎儀式，黃偉哲祈願遶境活動一路平安，也祈求台灣平安度過新冠肺炎疫情及缺水旱象，並加快經濟復甦腳步。廟方今天再次邀請黃偉哲參與媽祖過境交香儀式。

今天遶境交香儀式，包括泰安宮主委王子豪、後壁區長翁振祥、台南市議會議長郭信良、鹿草鄉長楊秀玉、水上鄉長劉敬祥、鹿草鄉民代表會主席施坤霖、嘉義縣議員林緗亭等人與信眾到場共襄盛舉，大家共同集氣，在「茄苳媽」護佑下讓台灣遠離災害疫病！