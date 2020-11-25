首波卡司！台南耶誕跨年共4場演唱會 有田馥甄、周興哲

今年台南市耶誕跨年活動共有7場，其中溪南、溪北將有4場大型演唱會，台南市政府今天公布首波卡司，包括田馥甄、周興哲、閻奕格、蔡旻佑等藝人都受邀演出，期許12月每周都讓民眾能享受精采表演。

台南市長黃偉哲今天與市府團隊到台北車站多功能展演區舉辦「2021台南好Young」耶誕跨年記者會，宣布活動節目之際，也不忘推銷台南當季的農產品與美食。

黃偉哲表示，今年活動擴大舉辦，節目遍布溪南、溪北，希望讓民眾能享受到精采豐富的表演，不但有好看又動聽的藝人演出，也邀請NSO國家交響樂團與Martin Hurkens一同演出，並有安排老少咸宜的親子活動，歡迎大家在歲末年終到台南觀賞表演，品嘗鮮甜的青皮椪柑與獲得國際肯定的香醇咖啡與桂圓茶。

市府新聞處指出，今年安排7場系列活動，分別在不同區域舉辦，滿足各年齡層喜好，提醒民眾參與活動時落實防疫新生活作為，戴口罩並保持安全社交距離。

耶誕跨年活動從12月5日總爺藝文中心的野餐音樂會展開，邀請「小青蛙劇團」演出偶戲，民眾可在草地上一面野餐一面欣賞表演。12月13日則由著名的「銀河谷音樂劇團」在蕭壟文化園區表演，以寓教於樂的兒童劇深受觀眾喜愛。

12月18日在億載金城內舉辦交響爵士夜音樂會，不但有高水準的國家交響樂團帶來動人樂章，並安排Martin Hurkens 與藝人王若琳登台表演。

12月19日、12月26日分別在永華市政中心西側廣場舉辦「浪漫情歌夜」及「搖滾嘻哈夜」演唱會，邀請天后田馥甄、情歌王子周興哲、閻奕格與蔡旻佑等藝人演出。12月27日在新營體育場舉辦「青春流行夜」晚會，不但有動感音樂，也有璀燦焰火表演。12月31日跨年夜再度回到永華市政中心西側廣場舉行，此次以膾炙人口的金曲為跨年演唱會主題，將邀請多位金曲歌王、歌后及偶像男神，還有神秘嘉賓與民眾齊聲倒數。