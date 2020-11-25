「大隻雞慢啼」不能等 雲林夜市慈愛會助36童治療語言

「大隻雞慢啼」真的沒事嗎？孩童超過7歲語言表達仍不清楚，極可能有語言發展遲緩問題，其矯正課程依程度區分，費用長久累積下來會是一筆可觀支出。雲林縣夜市慈愛會發現，許多低收、中低收、隔代低收等家庭都會面臨孩子語言障礙問題，但卻因生活因素錯過黃金治療期，因此2個月前開始補助縣內各小學語障孩童治療費，減輕爸媽負擔，也讓孩童順利踏上治療之路。

孩子說話「臭乳呆」、咬字不清楚等症狀即是「構音異常」，多數父母沒有在6歲前察覺，很可能就錯過黃金治療期，也易導致孩童出現不同的學習障礙問題。

長期協助貧苦家庭喪葬費的夜市慈愛會，在服務過程中發現許多經濟弱勢家庭，家中有孩子面臨語言障礙問題但從未獲得解決，因此今年9月起，該會發起語言構音障礙問題孩童專案，10月起和元長國小校長王曉萍、語言治療師公會理事長楊淑靖等人，合力推動有需要的孩童申請補助。

夜市慈愛會表示，志工會配合學校導師面談，根據孩童語言障礙程度及其矯正課程15堂或30堂課，由慈愛會補助700元、家長自付100元共計800元治療費，讓孩童順利依治療計畫接受矯正。