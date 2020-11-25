雲153水林蔦松路段重鋪呈波浪感 縣府工務處要求改善

雲153線雲林縣水林鄉蔦松國小前路段正在進行自來水管重設改善工程，經廠商將路面重鋪瀝青後，引發當地居民質疑路面不平、路沿兩側還出現高低差；縣府工務處今天到場會勘表示，初步認定路面沒有不平現象，路側落差則已要求施工單位立即處理，後由驗收單位檢測無問題後才算竣工。

工務處指出，該路段因自來水管重新埋管，約有1.4公里道路進行重鋪，由自來水公司發包施工，目前工程還未完成驗收及竣工，日前就接獲民眾反映工程品質不佳，直指路側高低差恐造成日後車輛行駛安全疑慮，要求相關單位處理。

主管單位縣府工務處及施工廠商今天到在場會勘路況，工務處表示，部分路段的柏油路面及一般路面兩側銜接處，確實有明顯高低差，且有些許粒料碎落，當場請施工單位改善。

施工廠商說，由於大型機械無法駛進路側施作，路側銜接處將以人工震動機方式，透過黏油施作黏層，讓接縫處及粒料更密合。