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雲153水林蔦松路段重鋪呈波浪感 縣府工務處要求改善
雲153線雲林縣水林鄉蔦松國小前路段正在進行自來水管重設改善工程，經廠商將路面重鋪瀝青後，引發當地居民質疑路面不平、路沿兩側還出現高低差；縣府工務處今天到場會勘表示，初步認定路面沒有不平現象，路側落差則已要求施工單位立即處理，後由驗收單位檢測無問題後才算竣工。
工務處指出，該路段因自來水管重新埋管，約有1.4公里道路進行重鋪，由自來水公司發包施工，目前工程還未完成驗收及竣工，日前就接獲民眾反映工程品質不佳，直指路側高低差恐造成日後車輛行駛安全疑慮，要求相關單位處理。
主管單位縣府工務處及施工廠商今天到在場會勘路況，工務處表示，部分路段的柏油路面及一般路面兩側銜接處，確實有明顯高低差，且有些許粒料碎落，當場請施工單位改善。
施工廠商說，由於大型機械無法駛進路側施作，路側銜接處將以人工震動機方式，透過黏油施作黏層，讓接縫處及粒料更密合。
而部分路段及標線宛如波浪感起起伏伏，廠商解釋，因該路段管線單位的人孔蓋高低不一，兩側民宅建築基地高低也不同，施作時為避免駕駛人有頓挫感，路面才會有不平整的錯覺，並非偷工減料。不過為了解決民眾疑慮，也會再研究如何改善。
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