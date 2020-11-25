台南首次最多連續街屋 新化老街11戶同步展開整修

台南新化老街今年滿100周年，文化局取得屋主共識，西側11戶將同步整修，是台南市第一次連棟最多戶同時整修的個例，文化局斥資5、6百萬元協助臨街立面修復，4大施工重點為拆除廣告招牌及結構補強、立面泥塑藝術補修、屋頂漏水及改善排水機制，也恢復騎樓公共空間地面及天花板的原始結構，減法整修已成「台南式」的老屋整修特色，重現百年台灣街屋整體之美。

新化老街街屋多數外觀狀態完整，維持良好，但因是百年老屋，加上地震頻傳，今年2月曾有老屋建築立面綴飾掉落事件，雖未造成傷害，但引起 居民重視老屋安全，市府取得11戶老屋屋主認同參與修繕，昨天起開始拆除招牌及遮雨棚等，接著將進行牆面清洗，還有結構補強，屋頂漏水及凸出山牆的排水管等都同步改善。

文化局指出，新化老街連續11戶街屋立面同時整修，有助歷史街區永續發展。這是一次同時修復最多街屋立面的個案，之前整修的老街都是只有2戶或3戶，像玉井最多也只有5、6戶，新化將分成二期施工，從學仔巷開始的6戶先做，在農曆年前先完工，接著是新化年貨大街先停工，元宵節過後再進行另5戶，在明年中全部完工，將以此次的修復成果為範例，並更加精進。

新化老街在日治大正10年（西元1920年）進行市區改正，現今的中正路拓寬後，西側改建為2樓或3樓的洋式街屋。1937年再次進行道路拓寬，老街東側街屋改建為過渡式風格，立面外觀包括三間式窗戶、戶外通廊、變化的山牆或女兒牆等，因兩側街屋幾乎都保留下來，曾獲選為南瀛十大歷史建築第一名、全國歷史建築百景徵選活動第二名。