快訊

獨／調查局幹部扯「向中共投降」 聚餐10多人被約談

校園抗塵不能差別待遇 張麗善：全力湊齊最後一塊拼圖

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣議會副議長蘇俊豪今天在質詢時指出，濁水溪沿岸校園抗揚塵不應忽視私校生權益，要求縣府教育處明年優先編經費補足設備。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議會副議長蘇俊豪今天在質詢時指出，濁水溪沿岸校園抗揚塵不應忽視私校生權益，要求縣府教育處明年優先編經費補足設備。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣議會副議長蘇俊豪今天在質詢時指出，環保署今年核定雲林縣麥寮鄉等濁水溪沿岸5鄉鎮補助1745萬在28所公立國中小及幼兒園教室裝設新風換氣系統，但不補助私立幼兒園及縣立麥寮高中高中部等校，造成差別待遇，要求教育處明年優先編列預算處理，縣長張麗善允諾「讓孩子呼吸新鮮空氣」，將編經費補足設備。

濁水溪沿岸的莿桐、二崙、崙背、西螺、麥寮等鄉鎮，每逢秋冬吹起東北季風便飽受揚塵及空汙之苦，縣府透過專案補助，為沿岸66所公立國中小學裝設可過濾PM2.5、冷卻外部空氣的新風換氣系統，在教室門窗緊閉情況下使用，能維持室內外空氣流通，針對敏感族群更能發揮效用、擴大保護。

蘇俊豪說，揚塵問題一直是濁水溪沿岸居民的痛，雲林縣去年花費1150萬元，第一階段在22間國小裝設新風系統淨化空氣，今年再獲1745萬元，暑期在28所公立國中小學、幼兒園裝設349台新風系統設備，但私校學生卻未被納入以上兩階段內，要求教育處明年優先處理。

教育處長邱孝文答詢，中央以階段式給予補助，縣府今年7月有再向中央提出私立幼兒園及麥寮高中也須布建共84台新風換氣系統，希望中央支持預算需求，目前得知國教署明年將有1千萬元經費，縣府將積極爭取。

張麗善答詢，根據環保局監測數據顯示，濁水溪沿岸空氣中懸浮微粒濃度已比未裝設前減少40%以上；安裝學校也反饋意見「空氣品質不好時，新風系統啟動後，透過監測能明顯看到室內空氣改善，數值達到良好等級」。

「堅持走完守護濁水溪沿岸抗沙塵的最後一哩路」張麗善強調，無論中央明年有無補助該筆1千萬元，縣府承諾優先編列420萬元經費，補足還未裝設新風系統的12所私立幼兒園及麥寮高中高中部完善設備，「讓所有孩子呼吸到新鮮空氣！」

張麗善承諾無論中央明年有無補助，縣府優先編列420萬元經費，補足12所私立幼兒園及麥寮高中裝新風系統設備。記者陳苡葳／翻攝
張麗善承諾無論中央明年有無補助，縣府優先編列420萬元經費，補足12所私立幼兒園及麥寮高中裝新風系統設備。記者陳苡葳／翻攝

幼兒園 濁水溪 張麗善

延伸閱讀

林義傑、宋城希引領3000人 雲林啡常馬綠隧道起跑

動員2千人1122秋鬥遊行 張麗善：走吧！上凱道！

張麗善再突檢養豬場 業者盼轉型

影／張麗善無預警率隊稽查養豬場 業者求輔導轉型謀生

相關新聞

台南首次最多連續街屋 新化老街11戶同步展開整修

台南新化老街今年滿100周年，文化局取得屋主共識，西側11戶將同步整修，是台南市第一次連棟最多戶同時整修的個例，文化局斥...

議員憂嘉市舊菸葉廠拍攝人數少 建議打造青創基地

嘉義市議員張秀華今質詢指出，嘉義市舊菸葉廠禮堂開發成影視音體驗基地，但這兩年真正取景拍攝的人不多，應設法打造成青年創業基...

校園抗塵不能差別待遇 張麗善：全力湊齊最後一塊拼圖

雲林縣議會副議長蘇俊豪今天在質詢時指出，環保署今年核定雲林縣麥寮鄉等濁水溪沿岸5鄉鎮補助1745萬在28所公立國中小及幼...

來嘉義市住飯店還能直接租電動機車 3小時只要49元

因應國旅熱潮，租車業者綠悠遊公司與嘉義市8間飯店業者合作，結合住宿，提供最低49元租電動機車3小時方案，提升嘉義觀光便利...

家門前臨停頻遭檢舉罰款近萬 住戶哀求遷移消防栓

雲林斗六一名李姓民眾最近2個月內頻收到罰單，原因是在消防栓5公尺內不得臨時停車，李男無奈之餘仍乖乖上繳近萬元罰款；消防局...

台南永康東橋七路排水箱涵工程趕工完成 今先開放通車

台南市永康區「柴頭港溪D幹線排水」工程延宕，施工圍籬1年半，地方反彈，經水利局與永康區公所聯手，已將東橋七路排水箱涵工程...

南市水情亮黃燈 洗街全面用回收水

水情吃緊，秋冬又是空氣品質不良期，南市環保局為維持洗街作業，全面使用回收水。市長黃偉哲表示，除了不影響民生用水，又能在水...

台南海尾宋江陣120年不輟 隊員寫論文說抵抗海盜故事

台南市安南區海尾宋江陣第4代隊員吳昇峰，以海尾宋江陣技藝永續傳承為論文，取得成大管理學院EMBA碩士，這也是全國第一本由...

愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華 推動兼愛互利價值

嘉義縣「2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」馬拉松，將在明年3月黃花風鈴木盛開時登場，上午在縣府舉行賽前宣傳，活動...

秋冬防疫／12月1日起進台南市政大樓須戴口罩 違者開罰

為配合中央流行疫情指揮中心「秋冬防疫專案」，台南市長黃偉哲今天宣布，民眾從12月1日開始進入永華、民治雙市政大樓都須戴口...

月津港親水公園常設藝術亮點 採24節氣意象夜間照明

一般遊客對於台南鹽水月津港親水公園的印象為每年燈節舉辦場所，台南市文化局為了有常設藝術亮點，今年啟動「月津港水域景觀景觀...

身障小蜜蜂車隊變放送頭車隊 嘉縣身心障礙日活動啟動

嘉義縣國際身障者日暨公彩嘉年華12月5日在竹崎鄉親水公園登場，縣長翁章梁今天上午在縣府帶領婦幼、兒少、救助、社工、老人等...

熱門新聞

板橋建地下停車場 開挖驚見一座遊樂園

生人迴避！彰化市今晚有「送肉粽」科儀

日子爽爽過？彰化縣府17名員工「上班165天就出差150天」

轉角遇見蒜香藤花！雲林斗六早餐店成另類賞花熱點

達德商工學生打流感疫苗出現手抖想吐、頭暈發燒 有4人住院觀察

板橋逛完耶誕城還能去哪？在地人口袋名單曝光 夜市、古蹟通通有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。