校園抗塵不能差別待遇 張麗善：全力湊齊最後一塊拼圖

雲林縣議會副議長蘇俊豪今天在質詢時指出，環保署今年核定雲林縣麥寮鄉等濁水溪沿岸5鄉鎮補助1745萬在28所公立國中小及幼兒園教室裝設新風換氣系統，但不補助私立幼兒園及縣立麥寮高中高中部等校，造成差別待遇，要求教育處明年優先編列預算處理，縣長張麗善允諾「讓孩子呼吸新鮮空氣」，將編經費補足設備。

濁水溪沿岸的莿桐、二崙、崙背、西螺、麥寮等鄉鎮，每逢秋冬吹起東北季風便飽受揚塵及空汙之苦，縣府透過專案補助，為沿岸66所公立國中小學裝設可過濾PM2.5、冷卻外部空氣的新風換氣系統，在教室門窗緊閉情況下使用，能維持室內外空氣流通，針對敏感族群更能發揮效用、擴大保護。

蘇俊豪說，揚塵問題一直是濁水溪沿岸居民的痛，雲林縣去年花費1150萬元，第一階段在22間國小裝設新風系統淨化空氣，今年再獲1745萬元，暑期在28所公立國中小學、幼兒園裝設349台新風系統設備，但私校學生卻未被納入以上兩階段內，要求教育處明年優先處理。

教育處長邱孝文答詢，中央以階段式給予補助，縣府今年7月有再向中央提出私立幼兒園及麥寮高中也須布建共84台新風換氣系統，希望中央支持預算需求，目前得知國教署明年將有1千萬元經費，縣府將積極爭取。

張麗善答詢，根據環保局監測數據顯示，濁水溪沿岸空氣中懸浮微粒濃度已比未裝設前減少40%以上；安裝學校也反饋意見「空氣品質不好時，新風系統啟動後，透過監測能明顯看到室內空氣改善，數值達到良好等級」。