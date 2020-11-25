來嘉義市住飯店還能直接租電動機車 3小時只要49元

因應國旅熱潮，租車業者綠悠遊公司與嘉義市8間飯店業者合作，結合住宿，提供最低49元租電動機車3小時方案，提升嘉義觀光便利，並打造低碳城市，市長黃敏惠說，嘉義市發展觀光不忘兼顧環境，像是公車全面汰換為電動公車、建置 YouBike、補助老舊機車換購等，如今飯店結合電動機車租賃，觀光交通網更加完善，讓旅客能漫遊嘉義。

黃敏惠、嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍、綠悠遊公司總經理陳慶全等人今天在智選假日酒店宣布合作儀式啟動，與8間業者簽署合作備忘錄，即日起實施到今年年底，已在各飯店放電動機車供租賃，旅客不必再到外頭租車。

陳慶全說，提供消費者49元可租借3小時輕型電動機車外，也提供重型電動機車149元租3小時方案，包含知名品牌gogoro；大多數民眾使用的機車仍以汽油車為大宗，為了友善環境且符合未來趨勢，選擇電動機車供民眾租用，不但只是可降低碳排放，更藉由讓民眾實際體驗，進而推廣電動機車。

李素珍說，過去旅客必須自行到外頭租車，這次合作藉由飯店把關，業者每月會保養2到3次，也涵蓋保險，若旅客騎到一半機車出問題，也可直接打給飯店，由飯店聯繫業者排除問題，或是直接派車載旅客返回飯店，讓旅客更加安心。