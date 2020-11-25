今年社福團體善款縮減 創世公益園遊會待伸援手

今年受疫情影響，許多企業行號營運受挫，大筆公益預算都縮減，導致社福團體募款衰退。提供植物人照護的創世基金會台南分院今年至今，善款收入比去年少3成，預計12月12日舉辦耶誕公益園遊會，盼今年的最後一個月能盡力補足缺口，但許多往年常駐的義賣攤商今年都無力參加，眼看僅剩2周，80攤的義賣攤商目前尚缺30攤，連園遊券預訂也只有2成。

台南市新住民家庭促進成長發展協會理事長蘇虹鮮得知此消息，立即召集越南新住民共襄盛舉，一口氣認助10攤位，將義賣各種越南傳統風味小吃。

創世基金會台南院長孫淑媛表示，園遊會原訂4月舉辦，因疫情改期，不過，有許多常駐的義賣攤商今年都說營收不佳吃不消，無力參加義賣將收入全部捐出去，目前尚缺30攤；園遊券過去有許多公司認購，今年也是因疫情關係，公益預算縮減，目前園遊券預訂僅2成，極待各界伸出援手。

耶誕公益園遊會將在12月12日周六下午2時到6時，於西門路四段的小北成功夜市舉行，預訂5張園遊券可索取台南郵局愛心提供的「創世耶誕園遊會限定郵票」兌換券、10張可索取「一家人益生菌洗髮精」兌換券，還可摸彩。

台南市的華山基金會也認為「今年捐款比較冷」，善款至少減100萬元，考量許多公司今年受疫情影響，大筆捐款減少，基金會則是積極參與學校園遊會、捐血中心設攤，收入1、2千元，不無小補。