嘉南一期作停灌 雜糧為主、水稻為輔創新輪作模式喊停

中央旱災應變中心宣布明年嘉南一期作停灌；台南區農改場為緩解水資源不足，配合大糧倉政策，原定一期作調整水稻雙期作田區，進行水旱輪作，建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新輪作模式，碰上停灌喊停。

台南區農業場嘉義分場說，預定明年一期作推廣，早春種黑豆台南11號，或白色甜玉米白龍王，中間作種水稻新品種台南19號，卻碰上停灌，非灌區台南19號仍是適合選擇的水稻品種，一期作期間有梅雨，會影響春作雜糧。

農改場配合農委會「大糧倉政策」，調整水稻雙期作田區，進行水旱輪作，建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新輪作模式，9月在朴子分場舉辦「中間作水稻臺南19號田間觀摩會」。

早春種大豆或甜玉米，中間作以水稻新品種台南19號，5月插秧8月採收，搭配不僅水旱輪作減少雜草病蟲害防治費，且種大豆和玉米用水量約水稻30至40%，緩解水資源不足，經濟效益不亞於雙期作水稻。

早春種甜玉米後種水稻，每公頃淨收益21萬2700元較一期、二期水稻13萬6千元高出7萬6700元，早春種大豆後種水稻，每公頃淨收益16萬8千元較一期、二期水稻13萬6千元高出3萬2千元。

台南19號耐熱品種，具略早熟，稻穀產量穩定、米質優良，米飯帶有芋香味，稻穀耐貯藏性佳，抗葉稻熱病，抗倒伏能力良好且脫粒率適中等特色，生育日數約105天，經2年田間試驗，4月下旬至5月上旬插秧產量最佳，每公頃可達6千公斤，生育期分布雨季減少灌溉水量及人力成本。