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永康東橋七路排水箱涵工程趕工完成 今先開放通車

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
永康東橋七路排水箱涵工程趕工完成，今先開放通車。圖／台南市政府水利局提供
永康東橋七路排水箱涵工程趕工完成，今先開放通車。圖／台南市政府水利局提供

台南市永康區「柴頭港溪D幹線排水」工程延宕，施工圍籬1年半，地方反彈，經水利局與永康區公所聯手，已將東橋七路排水箱涵工程趕工完成，今先開放通車，預計本月28日完成路面全路幅刨鋪，請用路人小心行駛。

水利局說明，該工程為雨水下水道工程，由永康區公所代辦，原先預定完工日為8月底，惟多處管線障礙，進度大幅落後，嚴重影響當地交通，針對施工廠商逾期違約部分，永康區公所將依契約規定扣罰，絕不寬怠。

水利局指出，為能提早還給用路人安全用路環境，已協助永康區公所要求承包商全力趕工，進行工程收尾工作，28日上午進行東橋七路全面刨鋪改善，完成後即開放全線通車。

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