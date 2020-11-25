嘉大國產雜糧釀造薄鹽醬油 農委會掛保證

農委會媒合嘉義大學與農民契作生產非基改大豆與小麥，以古法180天釀造純天然薄鹽醬油，今天舉行商品發表會。農糧署副署長姚志旺說，這是農委會掛保證醬油，吃了安心健康。

國立嘉義大學在農業專科學校時期，就以釀製醬油出名，每逢校慶嘉義地區的民眾，都會到學校排隊買醬油；今年嘉義大學將醬油商品化，透過農委會農糧署南區分署的媒合，與雲嘉地區農民契作，生產非基因改造大豆與小麥釀造純天然薄鹽醬油。

嘉義大學今天舉辦「嘉義大學薄鹽醬油暨國產履歷熟大豆」商品發表會，姚志旺代表農委會前來感謝嘉大協助推動國產雜糧復興計畫；他說，薄鹽醬油原料採用國產且有產銷履歷的大豆、小麥，是農委會掛保證的醬油，吃了安心又健康。

嘉義大學校長艾群指出，嘉大薄鹽醬油的原料只有大豆、小麥、水、鹽與砂糖，經180天的古法釀造，鹽度約12%，絕不含焦糖、防腐劑與甘味劑等人工添加物。

另外，嘉大也推出另一商品，國產履歷熟大豆，可提供各級學校多樣化菜色料理，是學童安心且安全的植物性蛋白質新選擇。

嘉義大學表示，目前要買嘉大薄鹽醬油，只能到學校的合作社購買，坊間通路尚在洽談中。