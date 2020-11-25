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南市水情亮黃燈 洗街全面用回收水

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
水情吃緊，台南市洗街全面用回收水。記者鄭惠仁/攝影
水情吃緊，台南市洗街全面用回收水。記者鄭惠仁/攝影

水情吃緊，秋冬又是空氣品質不良期，南市環保局為維持洗街作業，全面使用回收水。市長黃偉哲表示，除了不影響民生用水，又能在水情吃緊時，避免道路塵土飛揚，維護空氣品質。

南市環保局今天表示，每月約使用7128公噸的回收水來洗街，現階段使用中的取水地點共計14處，包含柳營、安平、永康等10個行政區。另為避免回收水洗街會產生異味或造路面色差，形成二次污染，均定期檢驗取水點的放流水pH、懸浮固體及溶氧，符合水質標準才可用於道路洗街。

黃偉哲說，水情需照顧外，同時也要維持好空氣，洗街可避免道路塵土隨車輛行駛揚起，導致懸浮微粒逸散於空氣中，也可維持市容乾淨，維護民眾健康。以回收水洗街，每年降低約1.1公噸的二氧化碳排放，在持續洗街作業的同時節水、節能減碳。

環保局長謝世傑表示，洗街時，車輛跑馬燈、車身都有標示使用「回收水洗街」，洗街並沒有使用額外的水資源，請民眾放心。

台南市水情亮黃燈，除南區水資源局較往年提早近3個月，協調農田水利管理單位執行農業節水灌溉措施外，為減緩南化水庫蓄水量下降，也已啟動高雄水源北送支援台南，添補民生各大水源。

空氣品質 黃偉哲 水資源

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