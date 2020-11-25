台南水情不佳 洗街用合格回收水

台南地區水情不佳，但秋冬季節空氣品質較差仍需維持洗街作業，台南市環保局指出，洗街用水已全面使用合格回收水，不會使用額外的水資源，請民眾放心。

台南市政府環保局長謝世傑今天表示，台南市目前使用中的回收水取水點共有14處，分布在10個行政區，環保局每個月約使用7128公噸回收水洗街，為避免回收水產生異味或造成路面色差等二次污染，環保局會定期檢驗各取水點放流水，符合水質標準才可用於道路洗街。

謝世傑指出，洗街可避免道路塵土隨車輛行駛揚起，導致懸浮微粒逸散於空氣中，也可維持市容乾淨，以回收水洗街不會影響民生用水，還有節水、節能減碳的效益。

謝世傑表示，洗街車輛執行作業時，在車輛上的跑馬燈、車身上都有「使用回收水洗街」標示，讓民眾知道市府沒有使用額外水資源，在節水時期仍盡力維護空氣品質，與市民一起從生活中節約用水。