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台南海尾宋江陣120年不輟 隊員寫論文說抵抗海盜故事

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校舉辦廟口沙龍，海尾宋江隊員吳昇峰說宋江陣故事與傳承。圖／台江分校提供
台南社大台江分校舉辦廟口沙龍，海尾宋江隊員吳昇峰說宋江陣故事與傳承。圖／台江分校提供

台南市安南區海尾宋江陣第4代隊員吳昇峰，以海尾宋江陣技藝永續傳承為論文，取得成大管理學院EMBA碩士，這也是全國第一本由宋江陣隊員，以企管理論探討海尾宋江陣永續發展的碩士論文，昨晚在台江廟口文化沙龍首度發表，進行傳統與現代化演譯，希望讓更多年輕人了解宋江陣而投入，進而實踐大廟興學振興村廟藝術中心的核心理念。

社大台江分校執行長吳茂成表示，台南市安南區古稱台江，海尾是台江內海古漁村，120年前，海尾先民為保護村落，抵抗海盜劫庄，聘請頂山村師父教授宋江陣武藝，見證台江內海宋江陣相放伴，守護家園的歷史文化故事。

吳昇峰說，自己擔任海尾宋江陣斧手多年，能夠以企管理論研究海尾宋江陣永續傳承，特別是回到朝皇宮大廟發表，更覺意義深遠。他表示，過去都是口語傳承，較少文獻記載，透過論文的方式，可以做文字傳承及研究的開端，希望藉此拋磚引玉，讓大家去重視村廟藝術文化的保存，落實變成資產；也希望以後用能把海尾宋江陣的文化資料進一步整理保存，包括影音檔的紀錄留存。

吳昇峰在講演中，也與台江分校民俗文化班、海尾宋江陣隊員及鄉親，共同探討海尾百年宋江陣的永續傳承策略，希望讓更多年輕人了解並投入。

海尾朝皇宮總幹事郭子祥說，這場台江廟口文化沙龍深入淺出，包括小朋友都能了解，希望促使更多人產生興趣。但不管是陣頭文化或宋江文化，一些傳統的技藝，都要透過很多人的投入與用心才能展現傳承的精神。

台南社大台江分校舉辦廟口沙龍，海尾宋江隊員吳昇峰說宋江陣故事與傳承。圖／台江分校提供
台南社大台江分校舉辦廟口沙龍，海尾宋江隊員吳昇峰說宋江陣故事與傳承。圖／台江分校提供

宋江陣 台江 成大

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