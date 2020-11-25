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愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華 推動兼愛互利價值

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華馬拉松，明年3月登場，上午在縣府舉行賽前宣傳，縣長翁章梁帶領來賓宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義縣2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華馬拉松，明年3月登場，上午在縣府舉行賽前宣傳，縣長翁章梁帶領來賓宣傳。記者魯永明／攝影

嘉義縣「2021愛在朴子溪路跑獨木舟運動嘉年華」馬拉松，將在明年3月黃花風鈴木盛開時登場，上午在縣府舉行賽前宣傳，活動發起人、嘉縣水域遊憩協會創辦人中正大學犯防所教授林明傑，透過活動推廣「兼愛互利」價值，促進社會家庭祥和。

縣長翁章梁、議員黃鉦凱、陳文忠、姜梅紅、台南市議員蔡旺詮、配天宮董事長蔡承宗、國泰世華嘉義分行協理兼民雄扶輪社社長陳明良共同出席。

活動賽道朴子溪防汛道兩旁茂密黃花風鈴木，綿延約1公里，築成天然黃金隧道，一串串垂下來風鈴，路跑享受鄉間美景與自然微風，賽事結合路跑與獨木舟罕見。

朴子溪經環保署與縣府整治，水質改善，成為豐富生態河川，適合全家大小同樂，賽事獲朴子配天宮贊助限量「樸仔媽加持祈福品」，另有豐富獎品抽獎活動，包括八野爺鳳梨酥、長榮文苑酒店、土豆世家、利百加等。

活動發起人林明傑是家暴及犯防專家，他認為現在教育兩大缺失是自私與溝通不足，應注重人權平等教育與溝通教育，要宣導和平教育，其中兩大要素，分別是兼愛互利，以墨子倡導兼愛互利改變群我心態；「學會善意溝通」，學會善意溝通四要素六問句，以觀察、感受、需要、請求，透過非暴力溝通，建立心與心之間聯繫，和平化解衝突。

「首次舉辦朴子溪路跑及獨木舟競賽是一大創舉！」翁章梁說，朴子溪過去沒有水域活動，他允諾首屆活動若成功，未來縣府將共同投入舉辦，鼓勵民眾踴躍報名；即日起網路報名至2021年1月12日，歡迎揪團參加，報名資訊請上網站https://reurl.cc/AqNlGp，或撥打專線（05）622-6456，詳情請上「愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」臉書粉絲專頁查詢。

嘉義縣2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華馬拉松，明年3月登場，上午在縣府舉行賽前宣傳，縣長翁章梁帶領來賓宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義縣2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華馬拉松，明年3月登場，上午在縣府舉行賽前宣傳，縣長翁章梁帶領來賓宣傳。記者魯永明／攝影

朴子溪 路跑 獨木舟

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