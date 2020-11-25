秋冬防疫／12月1日起進台南市政大樓須戴口罩 違者開罰

為配合中央流行疫情指揮中心「秋冬防疫專案」，台南市長黃偉哲今天宣布，民眾從12月1日開始進入永華、民治雙市政大樓都須戴口罩，未依規定且經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法，裁罰3千元以上、1萬5千元以下。

中央流行疫情指揮中心日前宣布啟動「秋冬防疫專案」，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所戴口罩。違者不聽勸導，可依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3千元以上、1萬5千元以下。

台南市長黃偉哲表示，因應國內外瞬息萬變疫情，已要求市府團隊全力配合中央防疫作為，12月1日起市府員工及洽公民眾進入永華市政大樓以及民治市政大樓，都須戴口罩，並採實名登記制，未來會視疫情發展情況，再逐步調整防疫措施。

黃偉哲認為，「秋冬防疫專案」三防線包括邊境檢疫、社區防疫與醫療應變，可阻絕控制疫情，守護全民健康，雖然國內疫情趨穩，但國際疫情仍持續嚴峻，希望大家配合政府各項防疫措施，進出8大類場所務必戴口罩、勤洗手。