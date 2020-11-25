月津港親水公園常設藝術亮點 採24節氣意象夜間照明

一般遊客對於台南鹽水月津港親水公園的印象為每年燈節舉辦場所，台南市文化局為了有常設藝術亮點，今年啟動「月津港水域景觀景觀改善計畫」，以24節氣意象規畫夜間照明系統，並邀請藝術家打造童趣作品，相關計畫將在下月底完工。

文化局指出，該計畫獲內政部營建署「城鎮之心」工程計畫補助2400萬元，市府負擔600萬元，共投入3000萬元，主要針對月津港親水公園公1、公17水域進行整體常設景觀規畫，涵蓋範圍達7公頃以上，重塑園區內8道橋梁的燈光風格，延續月津港燈節所奠定「最美水岸」的稱譽。

月津港燈節從縣市合併到2021年，連續舉辦不間斷，市府也從去年開始推動「月之美術館計畫」，逐步改造鹽水成為無牆生態博物館。文化局表示，這次計畫延續「月之美術館」概念，重新思考非節慶期間的月津港如何成為適合在地居民休憩的水岸空間，且能吸引遊客前往參觀。